Con el Balón de Oro, Modric cierra su fantástico póker 2018

Luka Modric puso fin a una década de reinado entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: el croata, finalista en el Mundial en Rusia, conquistó el Balón de Oro de 2018, superando al astro portugués y al francés Antoine Griezmann, quienes completaron el podio. “Cuando eres niño siempre tienes sueños. Los míos eran jugar en un gran club y ganar grandes trofeos. El Balón de Oro era todo lo que podía soñar cuando era niño. Es un honor ganar este premio”, dijo el ‘10’ al recibir el galardón.

Una nueva etapa se abre en el fútbol mundial: ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi, que se repartieron el máximo premio individual desde 2008, lograron sumar un sexto balón dorado. El portugués, máximo goleador de la Liga de Campeones, quedó de segundo y superó al argentino, que ocupó el quinto lugar.



El delantero del FC Barcelona fue galardonado entre los tres mejores jugadores del mundo desde la edición de 2007, en la que terminó de fue tercero, después de Kaká y Cristiano Ronaldo. En esos once años consecutivos en que fue designado entre los tres mejores, levantó el Balón de Oro en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

Para la historia quedará que no fue un campeón del mundo galo, sino un subcampeón como Luka Modric, el que se llevó la gloria al recibir la mayoría de los votos de los 180 periodistas del mundo que participaron en el sufragio organizado por la revista France Football, fundadora del prestigioso premio.



Luego de haber sido designado mejor jugador del Mundial 2018, jugador Uefa del año y mejor jugador Fifa, Modric (33 años) se lleva el póker de los títulos individuales. Un premio a un año excepcional para él, en el que levantó su tercera copa de Liga de Campeones consecutiva con el Real Madrid y llevó a Croacia a la primera final de un Mundial en su historia. “2018 es el año de mis sueños”, admitió al recibir el premio.

Mbappé, mejor joven

La ‘armada’ francesa, liderada por Antoine Griezmann, Raphaël Varane y Kylian Mbap-pé, vivió la misma circunstancia que privó del Balón de Oro a los españoles Xavi y Andrés Iniesta en 2010, o al alemán Manuel Neuer en 2014: ganar y brillar en un Mundial no fue suficiente para ganar.



Griezmann, quien había manifestado su deseo de compartir mesa con los quíntuples balones de oro, Messi y Cristiano Ronaldo, deberá consolarse con la tercera plaza. Y ello no obstante la Europa League conquistada con el Atlético de Madrid, en cuya final marcó dos goles.



Mbappé, a diferencia de sus compañeros en la selección francesa, no se fue con las manos vacías de la ceremonia en París. El delantero conquistó el trofeo Raymond Kopa, que recompensa al mejor futbolista del mundo de menos de 21 años.



Otra de las novedades de este año fue el Balón de Oro femenino, aunque ya existía un premio a la mejor jugadora cuando los premios Fifa estaban fusionados con el Balón de Oro, entre 2010 y 2016. El galardón recayó en la noruega Ada Hegerberg. Vigente triple campeón de la Liga de Campeones femenina, el Lyon colocó a siete de sus jugadoras entre las quince nominadas.



