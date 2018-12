River lo hizo de nuevo con el juego interior diseñado por Gallardo

Seguramente se pondrá en la balanza el hombre de menos que tuvo Boca en el momento en que Juan Fernando Quintero empezó a definir la Copa Libertadores con ese gran zurdazo para el 2-1, pero, incluso en desventaja y en situaciones adversas, el plan de Marcelo Gallardo para River siempre fue mejor conformado que el de Guillermo Barros Schelotto.

Casi sin delanteros, se sabía que la principal arma ofensiva podría estar en la generación del juego entre Pity Martínez, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Ezequiel Palacios. Entre ellos tenían que aportar la movilidad y los pases filtrados para las diagonales de Lucas Pratto, la única referencia de ataque de experiencia ante la lesión de Scocco y la suspensión de Santos Borré.



Boca tomó desde el inicio una postura defensiva, con su 4-1-4-1 replegado, con Villa y Pavón por las bandas, con Nández y Pablo Pérez por delante de Barrios. River no tuvo lucidez durante el primer tiempo porque los xeneizes marcaron bien a los millonarios, con una presión mucho más cercana a sus marcas que en los cruces anteriores. Y a River le costó porque Pity Martínez (sobre todo) y Palacios no estuvieron finos en los uno vs. uno, en los desequilibrios individuales. Tocaban y pasaban, pero no estaban precisos.



Pero en el segundo tiempo el panorama cambió, incluso antes de la expulsión de Wilmar Barrios. River fue dueño de la posesión (68 por ciento vs. 32 por ciento, según los datos de Opta), y Boca solo se dedicó a defender y tapar las bandas, con Barrios siempre detrás de la línea de la pelota. Biscay observó esto ,y el cambio de Quintero por Ponzio apuntaba directamente en esa dirección. Fue sacar un volante de marca para meter otro zurdo punzante, de esos que pueden romper los moldes con movilidad, gambeta y, sobre todo, pases filtrados. Quintero debe ser el jugador del fútbol argentino en la actualidad que mejor explota ese recurso. River siempre tuvo claro por dónde y cómo: si bien no llegó tanto desde las situaciones generadas (cuatro de las siete fueron en tiempo suplementario), los dos primeros goles reflejan el camino buscado por Gallardo, el ADN de este River que hace tiempo se caracterizó por juntar futbolistas de buen pie, habilidosos y con gol, que logren armar sociedades y pisar el área rival atacando el espacio, llegando desde atrás.



Contra un equipo replegado como Boca, una de las alternativas para vulnerarlo es con una pared, como hicieron entre Nacho Fernández y Palacios en el 1-1 de Pratto. Velocidad, precisión, verticalidad y desdoblamiento por los carriles interiores. Y otra forma de quebrar un equipo que se defiende con dos líneas de cuatro es con un remate desde media distancia. Quintero lo había intentado un par de veces antes, pero desde muy lejos. Cuando la pelota le quedó más cerca de la medialuna, fue gol, golazo. Y título.



Es cierto que Boca estuvo arriba en el marcador, que de carambola pudo haber empatado en el final antes del 3-1 final de contraataque de Pity Martínez, pero ‘plan vs. plan’, estrategia vs. estrategia, otra vez la dupla Gallardo-Biscay fue superior a los mellizos Barros Schelotto.



Christian Leblebidjian

Periodista de LA NACIÓN

GDA