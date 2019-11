David Ospina, el mejor de una pobre Selección Colombia

El arquero David Ospina fue el mejor en una noche muy pobre de la Selección Colombia frente a Perú. Así jugó Colombia.

David Ospina: el mejor jugador de Colombia en el partido: se jugó la vida para sacarle una pelota de los pies a Paolo Guerrero y sacó un tiro libre muy parecido al de la eliminatoria en Lima. Siete puntos.



Santiago Arias: se le abona que intentó ir al ataque, aunque no tuvo precisión ni marcó bien. Cinco.



Dávinson Sánchez: no se vio seguro, perdió muchas veces con los atacantes peruanos. Lo salvó que Perú no atacó mucho. Cinco.



Yerry Mina: mejor que Sánchez, pero en la misma tónica de una defensa en general floja, aunque cumplió. Seis.



William Tesillo: uno de los rescatables de Colombia. Intentó ir al ataque y cuando tuvo que defender lo hizo bien. Seis.



Juan Guillermo Cuadrado: muy intermitente. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero para el peso que debería tener en el equipo, el aporte fue muy flojo. Cinco.



Jéfferson Lerma: no quitó, no se vio cómodo y el puesto de volante central no le sentó nada bien. Quedó muy en deuda en este encuentro. Cuatro.



Yairo Moreno: ha ido de más a menos en la Selección Colombia. Después de un buen debut, se diluyó. Ayer se vio superado por los peruanos, dio muchas ventajas. Solo jugó 45 minutos. Cuatro.



Luis Fernando Muriel: muy perdido, desconectado del resto de sus compañeros, entregando muy mal la pelota y sin crear peligro. Cuatro.



Luis Díaz: se esperaba que le aportara algo de chispa al ataque y la verdad, ni eso ni nada... Cuatro.



Alfredo Morelos: el gol fue más un premio a su esfuerzo que al del equipo. La otra opción de gol que tuvo Colombia también fue suya. Seis.



Mateus Uribe: entró por Yairo Moreno (1 ST). Con muchas ganas, pero desordenado. Terminó de ‘9’ en varias ocasiones... Cinco.



Roger Martínez: reemplazó a Muriel (14 ST). Trató de juntarse con Morelos, pero no creó mucho peligro. Cinco.



Stiven Mendoza: debutó en la Selección de Mayores, en lugar de Díaz (17 ST). Sus primeros minutos no fueron malos. Se ganó otra oportunidad. Sin calificación.



Steven Alzate: otro nuevo. Entró por Cuadrado (29 ST). No entró mucho en juego. Sin calificación.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc