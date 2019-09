James, obrero de un Real Madrid que ya es colíder

James Rodríguez parece haber renacido en el Real Madrid. Su vuelta al equipo español está enmarcada por su misma distinción y elegancia a la hora de darle valor a su equipo con precisos y mágicos pases, pero ahora le agregó una entrega total en la zona de recuperación.

En el partido que Real Madrid le ganó este domingo 0-1 a Sevilla, su entrega se llevó los aplausos. En los 75 minutos que estuvo en cancha recorrió 9,6 kilómetros, recuperó dos balones y tuvo tres entradas con éxito. Pero, mucho más allá de las estadísticas, se vio al volante colombiano con mucha entrega y disciplina táctica.



Esto lo combinó con dos sensacionales pases en los que dejó al belga Eden Hazard y el español Dani Carvajal de cara al gol, aunque estos fallaran en su definición.

La prensa española destaca su juego y su voluntad. “James viste alternativamente traje con corbata y mono de trabajo. Tan pronto recupera un balón yendo a la presión como si fuera Casemiro para provocar la primera ocasión de Hazard que deja solo a Carvajal con un pase que solo él había visto”, aseguró el diario Marca.



Algo parecido destacó el portal As, al afirmar que derrochó energía sin importarle el brillo personal.



“Fue un partido de lucirse poco y de trabajar mucho, y el cafetero no le hizo feos. Se vació (un robo suyo casi acaba en gol de Hazard) y dejó el campo en el 75’ para que entrase Valverde”, publicó.



El entrenador del Real Madrid no podía pasar por alto el trabajo de James y aseguró que el esfuerzo realizado fue muy bueno.



“La labor defensiva de hoy (ayer) de todos ha sido fundamental. El esfuerzo de James, Bale y Hazard lo han hecho hasta arriba”, comentó.



James ya no solo juega con la capa de mago, sino que lo hace con el overol de obrero, y su trabajo es altamente valorado.



DEPORTES