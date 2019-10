El corazón del fútbol palpita por la zurda mágica de Quintero

Juan Fernando Quintero arrastraba la rodilla izquierda, apretaba los dientes, miraba a las tribunas como quien mira al cielo, como quien maldice sin maldecir o como quien se quiere despertar de una pesadilla. Dos médicos, uno a cada lado, iban como guardaespaldas de su rodilla maltrecha. Acababa de hacer un lujo, penetró por entre dos rivales y ¡crackkk!, el crujido que no se escucha, pero que se siente, desató su angustia, la que nace en una rodilla y se riega por el cuerpo. La hinchada de River Plate, consternada, quería creer que no era grave, pero lo era: lesión de ligamento cruzado anterior. Quintero se perdió siete meses de fútbol, aunque fue el fútbol el que se perdió de él. Ahora, Quintero está de vuelta.

La espera terminó. El pasado 11 de octubre, Quintero entró a la cancha como lo hizo hace 10 años en un partido con Envigado frente a Medellín, con 16 añitos: su debut. Ahora era en un partido de Copa Argentina contra Almagro. Y fue como un resurgir, un volver a vivir, un latido que se hace más fuerte, unas mariposas que revolotean en el estómago del futbolista, una rodilla que estuvo estropeada y ahora se sostiene firme, sólida, estable; cargada de su polvo mágico para regarlo en cada cancha como si fuera pólvora.



Ese día, el de su retorno al fútbol, una bandera de Colombia brilló en una tribuna. Quizá Quintero no la vio, pero sí escuchó los aplausos que caían como flores para darle la bienvenida. Jugó 26 minutos. Y el pasado viernes, otros 26, contra Arsenal, y participó en dos goles de River. Va recuperando su mejor forma para ser el de antes, el de siempre.

La larga recuperación

La lesión de ligamento cruzado anterior es una bala en la rodilla. Es la lesión a la que más le temen los futbolistas. Quintero lo vivió en un partido contra Independiente, el 17 de marzo de este año, cuando sintió que algo le molestaba y no pensó que fuera grave, siguió jugando porque eso es lo que le gusta, hasta que en uno de sus amagues la rodilla, también victima del engaño, se le trabó.



La lesión conmovió a River y a la Selección Colombia, porque no solo se perdió el resto del campeonato argentino, sino la Copa América. James y Falcao, sus eternos compañeros, posaron con la camiseta amarilla de Quintero para expresarle que lo extrañaban. El propio Falcao, que en 2014 sufrió el mismo ‘balazo’, le envió un mensaje de apoyo. En River no sabían qué hacer, acababan de blindarlo al firmar una prórroga del contrato hasta 2022, con una cláusula de 30 millones de dólares. No quedaba más que resignarse y comenzar la larga recuperación: 6, 7, quizá 8 meses. Mucho tiempo.

Quintero, que acababa de entrar al Olimpo de River al liderar el título de la Copa Libertadores contra Boca –en diciembre del año pasado, en la final disputada en el Santiago Bernabéu, donde anotó el gol clave–, entraba ahora al quirófano. Cuatro días después de su lesión, el futbolista que hace magia con sus piernas rogaba para que la izquierda no perdiera su misterio. Fue operado con éxito por el doctor Pedro Hansing, de River. Ya dependía de Quintero, de su trabajo para regresar en el tiempo estimado, 6, 7, quizá 8 meses... “No hizo nada diferente a lo que implica una recuperación tradicional de ligamentos”, dijo una fuente consultada por EL TIEMPO en River Plate, y confirmó que más allá de una licencia que tuvo para viajar a Colombia, el 9 de abril y por un breve periodo, su recuperación fue en Argentina, en el club.



Por esos días, mientras estaba en Colombia, digiriendo el drama de la lesión, dio una entrevista al canal RCN y relató con estoicismo: “Cuando me dicen que puede ser un ligamento, lo tomo de la mejor manera. En ningún momento estuve triste, en ningún momento estuve cabizbajo. Simplemente tenía que prepararme y saber que tenía que sacar fuerzas no sé de dónde”, dijo.

El 26 de abril, Quintero ya estaba en Argentina, con las zapatillas puestas, y empezó su rehabilitación en campo de juego. La recuperación consistía en cumplir con un estricto programa de ejercicios definido por el club. Pasó de las muletas y un bastón al trote, a la terapia y, al fin, a los guayos, que se los vino a poner a mediados de junio, como él mismo contó, con emoción, en sus redes sociales.



Por ese entonces, el preparador de futbolistas Jaime Pabón, que trabaja con Atlético Nacional y es cercano al entorno de Quintero, dijo al diario Olé de Argentina: “Juanfer ha crecido mucho con la lesión que le ha tocado sufrir, hubo un cambio de mentalidad muy importante en él y por eso creo que volverá muy bien a la actividad, con una mejor condición física y nuevos desafíos por cumplir”.

Una fiera vegana

Sí hubo algo fuera de lo común en esta etapa. “La única diferencia en él fue que adoptó una dieta vegana para mantenerse en forma”, dijo otra fuente en River. Quintero cambió sus hábitos alimenticios, reemplazó la carne por vegetales, legumbres, cereales, mantuvo la leche, pero de almendras. Luego, confesó que su esposa Johana Osorio y su hija María José Quintero siguen la misma dieta, y que esta decisión lo ha llenado de nuevas y renovadas energías. “Me siento liviano. Me siento con más salud. Estoy reemplazando lo que nos hace daño en varios aspectos alimenticios”, dijo Quintero al canal Fox Sports. “La gente de River lo sabe y me apoya”, agregó.

Y mientras tanto, Juanfer entrenaba duro, con sesiones exigentes, pero sin apresurarse. En este tipo de lesiones lo principal está en la cabeza, en la mentalidad y en la paciencia. Quintero así lo hizo. River lo espero, y eso que se especuló que llegaba al primer superclásico de la Copa Libertadores contra Boca. Aún no estaba listo. Y cuando al técnico Marcelo Gallardo le preguntaban que cómo iba Juanfer, que si ya casi, que cuánto le faltaba, que si llegaba al clásico, él siempre fue muy claro: “No hay que dejarse llevar por la ansiedad ni de él ni de los hinchas que quieren verlo. Ha hecho gran recuperación con fuerte mentalidad para reponerse rápidamente del golpe, de la noticia, y ahora lo ha hecho muy bien con el staff médico”, dijo.

El regreso

Pasaron 208 días de pesadilla. Tuvo que pasar una Copa América, con la que él soñaba y no pudo jugar, lo nominaron al premio Puskas de la Fifa y quedó entre los tres mejores goles de la temporada –con una pintura que le hizo, a brocha libre y fina, a Racing– y al fin, a comienzos de mes, Quintero volvió a la convocatoria de River. Entró a la cancha, en el partido de Copa Argentina contra Almagro, y fue cuando la hinchada en el estadio lo ovacionó, y seguro también a la distancia todos sus seguidores que esperan su pronto regreso a la Selección. Quintero estaba realmente de vuelta. Una noche antes confesó que tenía nervios, las cosquillas en el estómago, como si fuera el debut hace 10 años.



“Estoy contento de volver a jugar después de tanto tiempo. Fue una experiencia muy bonita. Agradezco a los hinchas que me ovacionaron al entrar, a mis compañeros, al cuerpo medico y técnico. Se vienen cosas grandes”, comentó.

Ahora Quintero frota su rodilla izquierda para que su talento se derrame en la Bombonera, en el partido de vuelta de la Copa, este martes, si es que lo ponen a jugar; él está listo, su lesión, esa pesadilla real y tormentosa, cesó, y el fútbol y River y la Selección lo celebran.



