Análisis: así fue el primer año de Queiroz con la Selección Colombia

Se dice que un año se pasa volando, en un abrir y cerrar de ojos. Y tal vez sí. En un parpadeo Carlos Queiroz ya lleva más de un año como entrenador de la Selección Colombia. Un año y ya tiene encima una Copa América y 14 partidos dirigidos. Un año y ya ha vivido sus primeros festejos, polémicas y desencuentros. Un año para conocer, diseñar y planificar el gran objetivo por el que llegó, el comienzo de la eliminatoria al Mundial, este 27 de marzo, contra Venezuela: en un parpadeo.

Llegó un 6 de febrero, y todavía se recuerda que arribó a Bogotá sonriente, que fue recibido por una cumbre de cámaras y micrófonos amistosos, y con un ramo de rosas con el que lo esperaba un agradecido hincha iraní (su exselección), como para darle una dulce bienvenida. En su presentación dijo que su equipo giraría en torno a James Rodríguez, y eso no era ninguna novedad, lo noticioso hubiese sido lo contrario, como parece que pasa ahora. Llegó con un escaso español que contrastó con un amplio conocimiento del fútbol colombiano. Pero no era suficiente. Le faltaba mucho por indagar.



Se reunió con entrenadores locales, con Alberto Gamero y Luis Fernando Suárez, visitó algunos clubes, fue a los partidos de la Liga, se dejó ver en público como no lo hacía su fantasmal antecesor, montó su oficina en la sede de la Federación y desde allí comenzó a despachar indicaciones, con su numeroso séquito de colaboradores.

Foto: REUTERS / Carlos Julio Martinez





Debutó en un par de partidos amistosos por Asia, cuando se iba a Asia, y le ganó a Japón y perdió con Corea. Nada de nervios. Entonces enfiló energías y conocimiento para la Copa América de Brasil, a la que llegó con un total de cuatro partidos previos. Dirigió la Copa y llegó a cuartos de final, y se despidió del torneo con la sensación de que pudo llegar más lejos.



En un balance general, la producción no es negativa. De 14 partidos dirigidos por Queiroz, ganó 8. Tuvo resultados destacados como vencer a Argentina en la Copa América, empatar con Brasil 2-2 en un duro amistoso o vencer a los rivales del área, Perú y Ecuador.



Luis Fernando Suárez fue uno de los técnicos con los que habló Queiroz a su llegada. El exseleccionador de Ecuador y Honduras analiza que hay un balance positivo, aunque con cosas por mejorar.



“El primer año es relativamente bueno en resultados, fueron más los positivos que los negativos y eso habla bien de su propuesta táctica. Defensivamente el equipo esta claro de lo que quiere, independientemente de que guste o no. Debe mejorar es la conexión. El 4-3-3 de él es pensado en no perder en lo defensivo, pero de ahí en adelante la soltura no se nota. Hay jugadores que a veces están amarrados a lo táctico, caso Cuadrado, y la propuesta de los extremos no ha respondido de la mejor manera”, opina.

El primer año es relativamente bueno en resultados, fueron más los positivos que los negativos y eso habla bien de su propuesta táctica FACEBOOK

TWITTER

Las decisiones

Carlos Queiroz. Foto: Miguel Bautista

Hoy, cuando Queiroz amanece cumpliendo 67 años de edad, los celebra en medio del trajín del oficio que no da descanso. En una semana que ha sido turbulenta tras su reunión con James y su supuesta decisión de no garantizarle titularidad, tema que lo puso en el ojo del huracán, en el centro del debate. Queiroz se enfrenta por estos días a la que puede ser su decisión más difícil en lo que lleva en Colombia: arropar a James en la cancha o desabrigarlo en el banco.



De momento, las polémicas que ha vivido tienen el mismo nombre: James. Como cuando dijo que no tenía ningún acuerdo con él para que no asistiera a la convocatoria, y luego entró en discrepancias con el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, quien dijo que sí había acuerdo... Y ahora con la posibilidad de que la Selección, después de todo, no gire en torno a James.

Queiroz, el día de su presentación. Foto: Archivo / EL TIEMPO





A nivel de resultados y de juego, hubo algunos partidos preocupantes, como la dura, fea y alarmante derrota contra Argelia, 3-0. Otro asunto que generó polémica fue su decisión de sentar a Falcao en la Copa América contra Catar. Puso a Duván Zapata, que llegó a la Copa en mejor nivel. Ese día Zapata hizo el gol de la victoria. Así que Queiroz, que sacó pecho, demostró que no tiene preferencias.



Julio Comesaña, técnico del Junior, opina que hay que ser prudentes y esperar más tiempo para analizar el desempeño de Queiroz.



“Me queda claro que su estilo de juego es diferente a lo que se acostumbró en Colombia. Es un entrenador experimentado, que tiene claro lo que quiere y no creo que le tiemble la mano para tomar decisiones. Ahora viene una segunda etapa con la Copa América y la eliminatoria. Prefiero esperar para ver las decisiones que tome, porque él ha estado construyendo y viendo rendimientos. Debemos confiar en él”, dice Comesaña.

Ahora viene una segunda etapa con la Copa América y la eliminatoria. Prefiero esperar para ver las decisiones que tome, porque él ha estado construyendo y viendo rendimientos. FACEBOOK

TWITTER



Entre algunas de sus decisiones también está su deseo de renovación, de encontrar alternativas. Prueba de ello es el microciclo para porteros, que hizo antes de la Copa América, cuando citó a Quintana, Chaux, Novoa y Arboleda, o el haber descartado a jugadores de la base del pasado como Bacca, Sánchez o Cardona, y llamar a unos nuevos como Daniel Muñoz, Yairo Moreno, Stiven Mendoza y Steven Alzate, al que le dio la camiseta de James.



Y todo eso ha pasado así de rápido, como si no hubiera pasado un año. Pero ya pasó, y ahora es el tiempo de tomar las decisiones más trascendentales, como la convocatoria para iniciar la eliminatoria.

John Lucumí (izq.) habla con Carlos Queiroz. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Cuando terminaba el 2019, Queiroz hizo un primer corte de cuentas: “Estamos positivos y satisfechos, disputamos 14 partidos, jugamos 10 contra equipos de Suramérica y nunca perdimos contra ellos, eso nos posiciona bien para obligar a conocernos mejor”, dijo.



Pues ya ha pasado un año, en un parpadeo, y la exigencia irá aumentando, porque en menos de un mes debutará Colombia en la eliminatoria, y esa sí que será la verdadera prueba para Carlos Queiroz.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET