A falta de Falcao y Zapata, está Muriel: sus goles los espera Colombia

No fue uno, ni dos, fueron tres, tres goles más en la cuenta de Luis Fernando Muriel, tres goles para que Atalanta goleara este domingo al Udinese 7-1 en el fútbol italiano, y tres goles que le dan una bocanada de aire a la Selección Colombia, que prepara una nueva convocatoria para los amistosos de noviembre contra Perú y Ecuador justo cuando sus otros goleadores, Falcao y Duván Zapata, están lesionados.

Muriel, con el 9 en su espalda, y a sus 28 años, muestra la eficacia de un goleador curtido en Europa, donde ya llegó a 80 tantos. Esta temporada se unió al Atalanta para conformar una delantera feroz junto a Duván Zapata, aunque no suelen compartir ataque ni titularidad. Pero ahora Duván, lesionado, tiene ayuda de este otro colombiano que ayer dejó su sello con tres tantos. Entre ambos llevan 14 goles en la temporada.



Muriel siempre ha hecho sus goles: en la temporada pasada hizo seis con la Fiorentina y antes hizo ocho con el Sevilla, en España. Sin embargo, la gran virtud de Muriel es que parece un goleador sin balón, porque es un atacante que todo el tiempo amenaza, intimida, desborda, desgasta; un delantero exigente para cualquier rival, potente, veloz, con buena pegada, y que cuando no anota, trabaja para sus compañeros.



Pero es delantero, y lo quieren para que haga goles, por eso llegó a Atalanta, para ser el escudero de Duván. Pues allí ya lleva ocho goles en siete partidos, una gran racha, es decir, ya lleva más que su compatriota, que anda lesionado y tiene seis tantos. Este domingo, Muriel le anotó tres veces a su exequipo, Udinese, donde jugó ente 2012 y 2014: fueron dos goles de penalti, lo cual no le quita méritos, porque anotar de penalti también requiere de su frialdad. Y él la tiene. Pero, además, hizo otro tanto, recibió un pase de Alejandro Gómez y de primera remató, de zurda, con el arco en la mente.



Según las estadísticas del experto en datos conocido en Twitter como ‘Misterchip’, Muriel es el quinto jugador colombiano que logra un hat-trick en la Serie A, siguiendo los pasos de Faustino Asprilla, Víctor Ibarbo, Carlos Bacca y Zapata. Esta temporada, además, ya le hizo par de goles al SPAL y a la Lazio.



Muriel no ha sido un titular fijo en Atalanta. Suele entrar en los segundos tiempos, sobre la zona izquierda. Aunque este domingo su zona de influencia fue en el área, de acuerdo con el mapa de calor del partido. Vino a jugar su primer juego de inicialista compartiendo ataque con Zapata, contra Fiorentina, recién en la fecha cuatro.



Luego, una amigdalitis lo sacó de los duelos contra Roma y Sassuolo, y después volvió a lo mismo, a ser suplente y entrar en los segundos tiempos. Ya en el juego contra Lazio, en la octava jornada, al fin fue titular y ese día anotó dos goles, como para terminar de convencer al DT Gian Piero Gasperini. “Tengo que trabajar en él nuevamente, todavía puede crecer: puede anotar aún más, tiene un enorme potencial. Cuanto más juegues cerca de la puerta, más mortal puede ser”, dijo este domingo el DT.



Sin embargo, venía de ser otra vez suplente, en la dolorosa derrota 5-1 contra el Manchester City inglés, en la Liga de Campeones. La experiencia en Champions, por ahora, es traumática para el club de Bérgamo, en su primera edición, con tres caídas en tres juegos. En la competición europea, Muriel no ha tenido mayor actividad. Apenas 66 minutos, 22 contra el Shakhtar Donetsk y 44 contra el City. No ha anotado. Sigue siendo el gran desafío para el colombiano.

Goles para la Selección

Falcao este domingo tampoco jugó. Lleva más de tres semanas sin hacerlo. No entrena con sus compañeros. No estuvo en la pasada convocatoria de Colombia. Duván Zapata, su reemplazo natural, se lesionó en el juego amistoso de la Selección contra Chile.

Radamel Falcao García, en el clásico contra Fenerbache. Foto: Reuters

Está en recuperación. Mientras tanto, se viene una nueva convocatoria de Carlos Queiroz para los amistosos del 14 (Perú) y el 19 de noviembre (Ecuador). Esta semana saldría una preconvocatoria, pero como los goleadores están lesionados, las miradas recaen en Muriel, en lo que puede aportar a la Selección, donde ha sido pieza clave y recurrente en el esquema de Queiroz. En esta nueva era de Colombia, Muriel ha disputado todos los partidos de preparación, ocho, y ha hecho tres goles, uno a Panamá y los dos más recientes a Brasil. En la Copa América jugó un partido y se fue lesionado, en el juego contra Argentina. A causa de esa lesión (ligamento colateral derecho) tuvo un duro inicio de temporada, justo cuando se concretó su paso al Atalanta. Pero desde su recuperación, el atacante anda derecho.



En el equipo de Queiroz, la presencia de Muriel ha sido fundamental, como delantero abierto sobra una punta, desde donde logra explotar toda su potencia y velocidad. En Atalanta, Muriel también viene jugando por fuera, no como delantero de área, sino más como un segundo atacante.



En ausencia de los dos ‘9’ de la Selección, se abre la oportunidad para Alfredo Morelos, que también anda haciendo goles con el Rangers de Escocia, o para Roger Martínez o para Rafael Santos Borré, que hasta ahora no ha sido convocado, pero si se habla de momento, de experiencia, de importancia para el equipo nacional, se habla de Muriel.



