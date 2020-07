Análisis: el mejor momento de Cuadrado, pero de lateral

Juan Guillermo Cuadrado va, sube, pica allí, pica allá, toca, recibe, devuelve. De repente hace una gambeta para que nadie dude de que es él. Luego avanza, con el balón escondido en algún lado, se proyecta, los rizos al aire, llega a la línea final, frena, centra o engaña, mete un pase filtrado o un pase largo y si se descuidan, entra y anota gol. Y luego se le ve en defensa: aplicado, seguro, atento, recio, como si nunca se hubiera ido de esa posición de lateral derecho, la que ahora ocupa con mayor dominio y protagonismo en la Juventus.



Cuadrado no es un jugador que pase desapercibido. Solo que ahora tiene una visibilidad en tareas específicas que superan sus gambetas. El técnico de Juventus, Maurizio Sarri, decidió en esta temporada que el jugador encajaba mejor arrancando desde atrás, en ese ir y venir de máxima exigencia: de lateral. Y Cuadrado, haciendo gala de su despliegue físico y técnico, tiene encantado al DT. Por eso lleva 28 partidos en esta temporada, 24 de titular. Y desde que se reanudó el fútbol italiano no ha soltado el puesto. Jugó dos partidos de la Copa y lleva cinco de Liga.



“Me ha sorprendido por su disponibilidad y el compromiso con el que interpretó la posición de lateral defensivo. Siempre ha estado muy concentrado en los entrenamientos y ahora se ha convertido en un defensa de óptimo nivel, y sin perder su gran calidad técnica”, dijo Sarri el pasado 4 de julio, cuando Cuadrado hizo asistencia y gol contra Torino.



Además, Cuadrado fue seleccionado como el tercer mejor lateral del mundo en los últimos seis meses (por detrás de Kimmich y Alaba, jugadores del Bayern Múnich), el mejor lateral del último mes y el mejor en la Serie A, según un informe del Observatorio del Fútbol (CIES) publicado el domingo.



Mirko Di Natale es periodista de 'TuttoJuve' y sigue de cerca al equipo de Turín. Opina sobre el nivel de Cuadrado: “Juan está teniendo una gran temporada. Tal vez la mejor desde que está en la Juventus, especialmente porque está demostrando ser constante en su rendimiento. Ha mejorado defensivamente y siempre es muy bueno atacando, hace asistencias y marca goles. Es un arma útil para Sarri. Yo lo veo muy bien, aunque creo que debería jugar como un ala atacante y no defensivo”, dice.

‘Un jugador maduro’

Siempre existirá el debate en torno a Cuadrado de si debe ser lateral o extremo. Conoce ambas posiciones. Incluso en la Selección Colombia juega como interior derecho en la era Queiroz. Pero su presente es como lateral consolidado.



El técnico Juan José Peláez, que lo puso a debutar en el Medellín en 2008, cree que Cuadrado está en su máxima expresión. “Me parece que está en un nivel de madurez extraordinario y ese nivel le da la posibilidad de ser muy influyente en el equipo. Rinde como marcador de punta porque ha aprendido mucho a marcar y a ganar los duelos, y como lateral porque atrae el juego por su sector, entonces allí se inicia parte del juego de Juventus, porque tiene combinación y se convierte en delantero. Todo eso da a entender su madurez, un jugador que se va volviendo muy completo”, dice.



Peláez, sin embargo, sigue prefiriendo más a Cuadrado jugando más arriba. Sobre todo cuando llegue la hora de que la Selección Colombia entre en competencia en la eliminatoria. “Personalmente, y sin tener en cuenta el entorno, me gusta como volante por fuera, arrancando de atrás, pero como alero más bien, no como lateral”.



