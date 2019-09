Cuadrado, una pieza clave en el funcionamiento de Juventus

Marcó el momentaneo 1-0 de la Juventus en el Wanda Metropolitano. Marcó uno de los cuatro golazos de esta primera jornada de Champions League (premiado por la Uefa, junto con Lucas Moura, Ángel Di María y Edson Álvarez). Marcó el gol de su resucitación con la camiseta 'bianconera'. En pocas palabras: la gran noche de Madrid, a pesar de la remontada sufrida en el minuto 90 contra el Atlético del Cholo Simeone (2-2), podría ser una encrucijada fundamental en la carrera de Juan Guillermo Cuadrado.

Un tipo que mete pocos goles (su último tanto había sido en el Juventus-Cagliari del 3 de noviembre 2018, última y única joya de la temporada pasada), pero siempre hermosos y decisivos. El primer paso de su posible revancha, ayudado también por la lesión muscular de Douglas Costa. Lo mejor que pudiera pasarle, aunque al principio el favorito para sustituir al brasileño en la banda derecha parecía ser Federico Bernardeschi. Sin embargo, en la previa del Atleti-Juve Maurizio Sarri lo cambió todo y a última hora decidió apostar por los dribbling y la velocidad del colombiano. Quien le devolvió la confianza con una invención puramente técnica y también buenas respuestas tácticas. De hecho, en su fase defensiva los 'bianconeri' jugaron con un 1-4-4-2 y Cuadrado como lateral, mientras que en la fase de ataque Cuadrado avanzaba hasta convertirse en extremo derecho, con Higuain delantero centro y Cristiano Ronaldo a la izquierda en un 1-4-3-3 clásico. Exactamente la mejor estrategia, defensiva y ofensiva, para sacar afuera todas las caracteristicas de este jugador demasiadas veces subestimado. Aprovechando su gran carrera y sacrificio en la banda cuando los colchoneros conducían el juego y, al mismo tiempo, su fantasia y imprevisibilidad con la pelota entre los pies cerca del área rival.



Juan Cuadrado aprobó así el primer test de su temporada, demostrando que lo tiene todo para merecerse la permanencia en Turín y no solamente como alternativa a Douglas Costa. En una Juve que mira por fin también a la calidad de su fútbol y no exclusivamente a los resultados, necesitando ahora más que nunca el talento de todos sus elementos creativos. Incluso el exFiorentina y Chelsea, que quiere dejarse atrás la temporada más desafortunada de su vida: entre problemas físicos, operación al menisco y banquillo, apenas 23 partidos y 1552 minutos, un gol y cuatro asistencias en la 2018-2019. Obviamente mucho menos de lo que un crack con su potencial es capaz de ofrecerle a la 'Vecchia Signora' y al fútbol europeo. Sarri lo sabe, los directivos del club también y por eso nadie - empezando por él mismo - quiso contestar a las llamadas del mercado que llegaron sin pausa este verano.



Porque la ductilidad y el eclecticismo de Cuadrado pueden representar la auténtica guinda en el pastel de la plantilla construida por el director Paratici pare ganar el Triplete. De hecho, no es casual que en la historia reciente de la Juve todos los entrenadores se hayan "enamorado" futbolísticamente de él: Antonio Conte lo quería a toda costa, Massimiliano Allegri lo ha convertido en uno de los símbolos de su imperio (almenos en la Serie A) probándole prácticamente en cualquier posición del campo, Maurizio Sarri acaba de concederle su primera titularidad del año (tercera presencia) en el partido hasta ahora más importante. ¿Y qué hizo Juan? Contestó presente, una vez más. Determinado a recuperar en esta 2019-2020 todo lo que el cruel destino le quitó en los últimos 12 meses. Como lateral, como centrocampista, como extremo... Sea donde sea, pero siempre con la misma sonrisa y el mismo genio en el césped. El golazo ante el Atleti lo demuestra a la perfección, la renovación de su contrato con los 'bianconeri' podría confirmarlo pronto.



Giacomo Iacobellis

Para EL TIEMPO

En Twitter: @giaco_iaco