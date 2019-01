Colombia, en un grupo ‘envenenado’ en la Copa América

La suerte jugó y definió para Colombia un grupo bastante fuerte en la Copa América de Brasil, lleno de veneno. Enfrentará en la primera fase a uno de los favoritos de siempre, Argentina; a una selección durísima como la de Paraguay, que tiene el condimento de que ahora es dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio, y a una de las invitadas, Catar, que por estos días se destaca en la Copa Asia (juega este viernes en cuartos de final contra Corea del Sur).

Eso de que para ser campeones hay que ganarles a todos es relativo. En los torneos hay zonas más flexibles que otras, y es mejor evitar a los favoritos. Colombia, que aún no tiene DT y espera concretar a Carlos Queiroz al final de la copa asiática, la tuvo al salvarse de quedar en la zona del anfitrión Brasil, gran candidato al título y al que nadie quería enfrentar de arranque. Pero no pudo evitar a Argentina, que para colmo será su primer rival.

Aunque clasifican dos por grupo y los dos mejores terceros, Argentina será el gran reto del grupo B, porque los gauchos van a la Copa a ganarla, a desafiar a Brasil, donde ya se piensa en una hipotética final entre ambos. Y enfrentar a Argentina siempre será un dolor de cabeza, esté o no esté Messi, y peor si está, así no hayan elegido aún técnico en propiedad y hayan apostado por el interino Lionel Scaloni.



A Argentina, Colombia ya la enfrentó recientemente. Fue en un amistoso después del Mundial de Rusia, y ambas jugaron en circunstancias parecidas: sin seleccionadores oficiales y sin sus máximas estrellas, ni James ni Messi. Quedaron 0-0. Pero en la última eliminatoria el recuerdo no es positivo. Colombia perdió 0-1 en Barranquilla y 3-0 en San Juan. “A Colombia la enfrentamos en Estados Unidos, es difícil, con jugadores de jerarquía, es un rival complicado”, opinó ayer el técnico Scaloni.



Este partido será en Salvador de Bahía. Lo positivo es que allí jugará dos partidos, una ventaja al evitar un tercer desplazamiento. El otro juego allí será contra Paraguay. Los guaraníes serán el tercer rival del grupo y el segundo en dificultad. Es una selección en renovación, que no clasificó al último mundial, pero que en esta nueva etapa tiene dos cosas a favor: una, su clásica identidad de juego aéreo y de choque que no cambia; y la otra, que su nuevo DT, Osorio, conoce al dedillo a Colombia, a la que hasta último momento insistió en que la quería dirigir. Osorio llegó a Paraguay en septiembre del año pasado, así que ya lleva cinco meses de trabajo allí, buscando jugadores jóvenes e imprimiendo su sello en el seleccionado. Incluso, ya disputó su primer amistoso, que empató contra Sudáfrica (1-1). Paraguay será un rival de mucho cuidado y con mucho morbo. “Aspiraba que nos tocara un grupo fuerte, y más fuerte que este no puede haber”, dijo este jueves Osorio.



El segundo adversario que tendrá Colombia en el grupo B, en el Morumbí de São Paulo, es Catar, que en el papel es el más débil, pero que ha tenido una destacada actuación en la Copa Asiática, en la que clasificó primera de su grupo, por encima de Arabia, Líbano y Corea del Norte, y que superó a Irak en octavos. Hoy enfrenta a Corea del Sur en busca de la semifinal.



Catar es la sede del próximo mundial, en 2022, y quieren dar un golpe de opinión en la Copa América. No será un rival fácil.

Para tener en cuenta...

Colombia oficializó este jueves amistoso en la fecha Fifa, el 22 de marzo, contra Japón, en Yokohama.



La Federación gestiona un segundo partido. Uno de los mencionados es Corea del Sur.



Colombia espera por Carlos Queiroz, DT de Irán, que ayer clasificó a semifinal de la Copa Asia. Venció 3-0 a China. Catar, rival de Colombia en la Copa América, choca hoy contra Corea del Sur en cuartos de final.



La eliminatoria para el Mundial de Catar 2022 comenzará en marzo del 2020.



Mantendrá su sistema de todos contra todos a ida y vuelta. Habrá sorteo para el calendario. En la pasada eliminatoria, Brasil y Argentina se sembraron para evitar que alguna selección se enfrentara a ambos en una misma fecha doble.



Conmebol pedirá a Fifa que la Copa América se dispute en años pares.







Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET