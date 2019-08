La Liga inglesa: el mismo poder para seguir reinando

La Liga inglesa parece no detenerse, que no tuviera descanso, que los tres meses de receso hubieran pasado volando. No solo quedó en la cima de Europa con los finalistas de la pasada Liga de Campeones y de la Liga de Europa (Liverpool, Tottenham, Chelsea y Arsenal), sino que es la primera en arrancar competición entre las más grandes. Les madrugó a España, Italia y Alemania. Desde el viernes pasado ya dan espectáculo, mientras que las demás ligas esperan. Es como si quisieran ir siempre un paso adelante, sin perder tiempo. Es que juegan para repetir la conquista en Europa.

La Liga inglesa terminó la temporada pasada en la cúspide del fútbol mundial, y su gran obsesión es conservar ese estatus. El resto del mundo miró con envidia cómo la final de la Champions se la disputaron dos de sus clubes, Liverpool y Tottenham, una final que no tuvo la vistosidad de otras; pero ahí estaban los equipos ingleses, sacando pecho, y sus hinchas y su organización, reflejo de su capacidad económica y técnica. Ganó Liverpool, que el viernes pasado estrenó ese título con su primera victoria de esta temporada, un aplastante 4-1 al Norwich.

Los equipos ingleses están listos para volver a brillar, con sus prestigiosos técnicos, con Pep Guardiola, que no para de ganar, al frente del actual campeón, el Manchester City, que ya le ganó al Liverpool la Community Shield. Y sigue Jurgen Klopp, el guía que llevó al Liverpool a conquistar Europa. Son dos técnicos que nutrieron la Liga Premier de éxitos, de ideas frescas, de victorias. El City y el Liverpool vivirán una nueva rivalidad: el primero quiere ganar la Champions esquiva y el segundo, la Liga esquiva. Se encontrarán y se sacarán chispas, como dos gigantes que son. Sus técnicos ya se echan pullas: Klopp picó lenguas y dijo que el City se gastaba 200 millones de euros por temporada, que estaba en otro nivel, y Pep picó el anzuelo y respondió molesto que eso era falso.



Pero en Inglaterra hay mucho más que esta batalla. No quiere decir que el título sea una pelea de esos dos grandes, como suele pasar en España con Barcelona y Real Madrid. Amenaza el Chelsea, el otro campeón de Europa y que ahora es dirigido por el histórico Frank Lampard, y

La inversión

Inglaterra nunca escatima en gastos. Se llevan a los mejores o a muchos de los mejores y es difícil que dejen salir a sus estrellas (se fue, claro está, Hazard). Sin embargo, para esta temporada, quizá motivados por sus sólidos planteles, no hubo movimientos estelares entre los poderosos. Los favoritos no sacudieron el mercado, pero aseguraron a sus estrellas, como lo hizo el Liverpool con Salah, que pasó a ganar unos 22,4 millones de euros al año, por lo que se dice que es el mejor pagado de la Premier.



El City apenas se retocó. Llevó a João Cancelo y a Rodri, gastó la bobadita de 160 millones, como si quisieran decirle a Klopp, ‘no, no gastamos 200, pero casi’. Manchester United se dio el lujo de pagar 87 millones de euros por un defensor, Harry Maguire, el ahora zaguero más costoso de la historia. El Arsenal apuntó al delantero marfileño Pépé, por unos 80 millones, y al defensor David Luiz. Chelsea, en plena sanción que no le permite fichar, pudo hacerse con el croata Kovacic, al que tenía como cedido antes de la sanción de la Uefa. En general, según la firma Transfermarkt, Inglaterra gastó unos 1.500 millones de euros, cifra similar a la de hace un año. Lo interesante es que los equipos chicos y medianos también invirtieron, porque así es como la liga se mantiene competitiva.



La explicación de Javi Gracia, DT español del Watford, es contundente. “La Premier tiene ese poder económico que a equipos de parte media y baja de la tabla les permite acceder a un nivel de jugadores que igual serían inaccesibles para otros equipos en otras ligas, incluso los equipos más fuertes. Los equipos como el Watford tienen más ingresos de derechos de televisión que la mayoría de los clubes españoles y que muchos clubes europeos”.



Los ingresos anuales son tan envidiables que la liga es un torneo equilibrado y sostenible. Versiones de prensa informan que los operadores de TV pagarán en el período 2019-2020 más de 10.000 millones de euros, un aumento del 8 %. Es decir, más dinero, más ingresos, para una Liga que es atractiva en todo el mundo, vista el año pasado en 188 países. A propósito, la Liga Premier estrena videoarbitaje (VAR), y su correcta implementación será otro de sus desafíos. Y un pendiente que tenían.



La pelota ya rodó y comienza, muy temprano, el desafío, la rivalidad en un fútbol potente, físico, poderoso y también atractivo. Los ingleses son los actuales monarcas europeos a nivel de clubes, así que toca mirarlos con respeto.



