Análisis: Real Madrid, más vivo que nunca, pone a temblar al Barcelona

A nadie le gusta enfrentar al Barcelona, ni siquiera a esta copia del Barcelona, porque siempre existe el riesgo del ridículo. Pero si hay un equipo que siempre se le puede parar en frente para hacerlo sentir que el miedo existe y que corre por la cancha, ese es el Real Madrid. Este domingo sacó su mejor versión; amarró de los pies a Messi para que su riesgo no fuera suicida, y ganó 2-0. El Madrid, que estaba herido, se levantó, anduvo e hizo el milagro: recuperó el liderato en España.

En todo caso fue un choque de iguales. Aplanadora contra aplanadora, animal que muerde animal, cuchilla que corta cuchilla. Porque el trámite del partido fue más parejo que el 2-0 final. Fueron dos equipos que abrieron trincheras para defender, sin pudor, y tocaron el arpa para atacar, sin sonido, porque faltaba el gol. Todo fue a ritmo frenético, sobre todo en el segundo tiempo cuando se jugó a la velocidad de la luz. El partido tuvo la intensidad de los que no se dan por vencidos. Madrid al frente, Barcelona aguantando; luego al contrario. En el clásico debe sudar hasta la pelota, que no paraba, que jugaba en la frontera de los delirios y los infarto. Hasta que el gol empezó a asomar y estaba más cerca para el Madrid.

Acción de juego del partido entre Real Madrid y Barcelona. Foto: EFE

Como cuando Isco lanzó ese martillo al ángulo al que no llegaban los humanos, pero llegó Ter Stegen, estirado como un caucho para manotear la pelota con sus brazos extraterrestres y mandarla afuera. Isco se abrazó con Marcelo. Celebraron la jugada como si fuera un gol. Y casi lo era. Era así de bello.



Isco quiso revancha, y fue su cabeza la que buscó la venganza de la pierna, y fue cuando Piqué, como una estatua, así de tieso, aunque oportuno, contuvo el balón en la línea de gol y de alguna forma lo despejó. El Madrid extrañana a Cristiano que estaba en algún palco. Hasta que apareció Vinícius para apagar la melancolía. Él propuso la jugada del primer gol. Kroos fue el artista – la mitad de la obra es suya–, puso un pase a un espacio baldío que solo vio él y adivinó Vinícius, Piqué seguía como estatua, así que le tocó salir a Ter Stegen a poner el pecho, y Vinícius, que siempre entrega el balón como si respetara mucho a Benzema o al fantasma de Ronaldo, jugó al fin para él, para ser el héroe, y fue cuando vio una rendija entre el brazo derecho del arquero y las bisagras del palo, y por ahí metió la pelota que iba aceitada para deslizarse en la pierna de Piqué, que se arrojó en una reacción tardía y no pudo evitar que se rompiera la huelga del gol. Fue el 1-0 en ese partido que no permitía ni un respiro.

Isco, jugador del Real Madrid. Foto: AFP

Barcelona sintió el temblor. Se lanzó a dejar la vida por el empate. Fingió que ahora sí era el Barcelona. El Madrid retrocedió a cuidar su tesoro, apuntándole con los taches a Messi, y de todos modos vivió momentos de pánico, como cuando Braithwaite se escabulló en el área de candela y falló en su disparo contra Courtois.



En Barcelona esperaban que Messi los salvara, pero Messi no pudo escapar ni al camerino. Estaba rodeado, hostigado. Alguna vez –quizá la única, en la primera parte– recogió la pelota y fue con ella hacia el área, con su carrera sin freno, podía rematar de derecha o de zurda, arriba abajo o a un ángulo, el público se puso de pie, no para aplaudirlo sino para cogerse la cabeza o taparse los ojos o darle la espalda al arco, y Messi escogió la zurda, y Courtois se arrojó a la pelota como si se lanzara a una bala, y así evitó que la pulga saltara. Eso fue antes de que apareciera Vinícius, así que ahí empezó a ganar el Real Madrid.



Messi podía, siempre podía, pero esta vez no pudo. Ni en esa ni en ninguna otra. ¿Y si no era Messi entonces quién? Si este Barcelona juega al uno para uno y al todos para uno. Griezmann pateó una vez, una, y de zurda, y la pelota que debió ir al arco se fue arriba. Griezmann fingió que no era zurdo.

Lionel Messi, jugador del Barcelona. Foto: EFE

Y ya sobre el final, cuando los catalanes aún miraban a Messi a ver si es que era verdad que no tenía algún truco guardado, apareció Mariano, que estaba fresco y potente para destrozar la ya destrozada defensa visitante, para asomar al arco y ver, antes de caerse y rematar desde el piso, que Stegen otra vez ponía el pecho y dejaba la rendija desprotegida, entre su brazo izquierdo y las bisagras del otro palo, y por ahí entró el balón, y fue el 2-0 de un partido que bien pudo ser un empate, pero que tuvo a un Madrid más fino, más eficaz.

Mariano celebra su gol. Foto: AFP

Este pudo ser el clásico que defina la Liga. En España un partido de estos hace un campeonato. Y por eso Real Madrid se saborea. De todos modos queda camino para que el Barça se levante, ande y haga el milagro.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET