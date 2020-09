Análisis: panorama de Junior y América en la Copa; Medellín, afuera

Traumático ha sido el trasegar de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2020. Así era antes de la suspensión por la pandemia y así es ahora. América y Junior tienen el agua al cuello, están en este momento por fuera de la zona de clasificación a octavos y con un panorama difícil. Medellín, que perdió 0-1 de local contra Boca Juniors, quedó eliminado a falta de dos fechas y con pésima campaña.

Junior y América han dado tanta ventaja que hoy sus opciones son complejas. Sobre todo por cómo están las posiciones en los grupos y por la dificultad que representan los rivales y los partidos que les quedan en la fase. Sin embargo, están vivos.



No como el Medellín, que confirmó su eliminación con una desastrosa presentación ante Boca, al que no le creó ninguna opción de gol. Se conformaba con el empate y terminó derrotado con gol de Salvio al minuto 44 de la parte final. El DIM, en cuatro partidos, tiene cero puntos.



Junior resucitó

Carmelo Valencia, otra vez, presente en el marcador con Junior. Foto: AFP

Con su victoria del martes pasado, 4-1, sobre Independiente del Valle, Junior tomó un segundo aire. Pendía de un hilo, pero sacó la casta y volvió a la pelea. El problema es que tiene por encima a los ecuatorianos y al vigente campeón, Flamengo. Lleva 6 puntos y sus rivales, 9. En su calendario le queda recibir a Barcelona de Ecuador, ya eliminado y al que venció, pero lo debe vencer de nuevo, en partido que será el próximo miércoles. Y finalmente enfrentará a Flamengo en Brasil. Así que Junior se jugará el todo por el todo de visita y en el Maracaná.



El equipo barranquillero, que tiene una nómina fuerte, no ha sido constante. Su derrota en casa contra Flamengo es la que lo tiene con la caja descuadrada. Ya no está al frente el técnico Julio Comesaña, quedó encargado Amaranto Perea, que hace la tarea para liderar esta búsqueda de la clasificación. “Vamos paso a paso, el primer partido en Barcelona sabíamos que era difícil. Hoy, la idea era igual, volvió a salir bien y lo más importante es lo que viene, otra vez, Barcelona, que nos la pondrá muy difícil”, dijo Perea.



Junior ya podrá contar para lo que le falta con Miguel Borja y espera que Teo Gutiérrez, su otro hombre clave, se recupere de su lesión. Tiene nómina para seguir luchando, pero lo primero es lo primero, y lo primero es vencer al Barcelona y esperar lo que suceda en el duelo entre Flamengo e Independiente del Valle.

América sufre

Luis Sánchez (der.) domina la pelota. Lo sigue José Fuenzalida. Foto: Efe

Si de caminos adversos se trata, el de América lo es, porque es mucho el terreno que ha cedido, muchas ventajas. Esta semana estaba obligado a vencer a la Universidad Católica de local y no lo hizo, apenas empató 1-1. En este grupo, el E, los brasileños Gremio e Inter de Porto Alegre tienen 7 puntos, están en un cabeza a cabeza. Atrás viene el América, con 4, los mismos del cuadro chileno. Así que está muy apretado.



Ahora América recibirá al Inter, el martes, y cerrará la fase de grupos de visita al Gremio. Nada sencillo. Sobre todo si se contempla que América tiene una nómina muy limitada, que ya no tiene ni a Rangel ni a Pisano, que acumula el desgaste de los dos juegos de la Superliga que perdió contra Junior, los de la Liga y Copa.



“Yo veo que el equipo en los 4 partidos anteriores siempre mostró protagonismo ante rivales difíciles”, argumentó el DT Juan Cruz. Lo cierto es que en la tabla no le está alcanzando.



Por ahora, el balance para Colombia es muy discreto. Ya el DIM está afuera, les queda a Junior y América sacar la cara.



