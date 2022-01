La Selección Colombia vive un momento crítico. Su derrota del viernes contra Perú la dejó en situación de alarma, porque está fuera del Mundial de Catar en estos momentos y ni siquiera en zona de repechaje.



(Le puede interesar: Confirmado: Luis Díaz llega al Liverpool)

Además, el equipo lleva 6 partidos sin ganar, 556 minutos sin hacer un gol, cayó al sexto puesto y tiene por delante que vencer a Argentina, este martes, si quiere mantener las ilusiones de ir a Catar.



Para colmo, la relación con la hinchada se quebró el viernes en Barranquilla, donde hubo insultos, chiflidos y hasta agresiones con objetos lanzados a la cancha, hacia el DT Reinaldo Rueda. Y hay más, James, uno de los referentes, peleó con la afición...



En medio de esta tempestad, y desde Córdoba (Argentina), donde la Selección prepara el juego del martes, Reinaldo Rueda decidió enviar a la rueda de prensa a sus dos capitanes, a Falcao García y a David Ospina, para que transmitieran un mensaje de calma al país.



(Lea además: Luis Díaz y los fichajes más costosos de futbolistas colombianos)

El mensaje al país

Falcao García. Foto: EFE

Los capitanes cumplieron, pusieron la cara. En tono sosegado intentaron transmitir el mensaje general de la Selección: que hay posibilidades y que, dicen, lucharán hasta el final.



La presencia de Ospina y Falcao en la rueda de prensa de este domingo se traduce como una clara intención de calmar los ánimos, en medio de las críticas.



No es habitual que dos capitanes hablen el mismo día antes de un partido, pero este era el momento, para que ellos, con su discurso y ascendencia, pidieran calma, pidieran fe, pidieran respaldo.



Se trata de los dos referentes y dos de los jugadores más queridos por la afición. Son, quizá, los que más madurez pueden trasmitir en estos momentos. No James, que chocó con los hinchas el viernes al pedirles que no los chiflaran.



"Esto lo vivimos siempre, en el fútbol hay momentos de felicidad, de tristeza lo importante es que hay un amanecer, que hay chance y vamos a luchar hasta el final", dijo Ospina.



"Yo no voy a prometer algo que no sé que va a pasar, pero sí prometo que mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final. Vamos a darnos las oportunidades y creer que esto es posible", dijo Falcao.

Para los hnchas...

Perú ganó el encuentro 1-0 contra la selección Colombia, por el clasificatorio al mundial de Qatar 2022. 28 de enero 2022. Foto: Foto: Miguel Bautista

Pero el mensaje no es solo que Colombia tiene opciones matemáticas, tal como ambos lo manifestaron. Hubo más. Ambos le dejaron un recado a la afición.



Falcao fue contundente al comparar lo sucedido en Barranquilla con la afición de Perú.



Falcao fue contundente al comparar lo sucedido en Barranquilla con la afición de Perú.



"No queremos escuchar nada, mensajes negativos, sino mensajes que levanten al equipo, que el país está detrás. Perú tuvo 300 hinchas y alentaron todo el tiempo. Ellos, a pesar de que los sometimos, se llevaron el triunfo y eso se debió en parte al apoyo de los hinchas. Esperamos que el país nos impulse", dijo el Tigre.



Ospina acepta las críticas y los silbidos; no las agresiones. "En el partido se sintió la desilusión; la gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cuando los resultados no son positivos; no estuvo bien que lanzaron cosas porque pudieron golpear a alguien: los silbidos están bien, uno como jugador está dispuesto a eso cuando los resultados no se dan", dijo el portero.



Los que la Selección clama ahora es respaldo, una atmósfera más benévola en medio de la angustia por estar en estos momentos fuera del Mundial. Por eso Ospina aseguró que el duelo de la derrota ya estaba hecho y que solo quedaba afrontar los tres partidos que quedan con la convicción de ganar.



Además, es claro que al país le atormenta esa falta de gol del equipo. Rueda lo sabe. Por eso envió a Falcao. ¿Quién mejor que el Tigre para explicar qué es lo que pasa?



"Tenemos grandes jugadores y en la primera que entre, el arco se va a abrir", dijo Radamel.

(Lea también: Colombia, 556 minutos sin anotar gol en la eliminatoria...)



El portero también necesitaba poner la cara; no solo los goleadores sin gol. Ospina habló del error que cometió contra Perú en el gol de la derrota: "Son cosas del fútbol, que pasan, se trata de hacer las cosas bien. Se sale a la cancha para buscar el beneficio de la Selección y no se nos dieron las cosas", dijo.



Ya los capitanes dieron su parte. Ya contaron cómo está el equipo El lunes el turno será para el DT Rueda, que analizará el momento y el partido que se viene.



Y luego será pasar del discurso a los hechos. De las promesas de gol, a los goles.







DEPORTES

