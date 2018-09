Análisis: José Pékerman se fue conmovido y molesto

José Pékerman y su cuerpo técnico estuvieron esperando por más de un mes, desde el pasado 3 de julio, cuando Colombia quedó eliminada del Mundial de Rusia, el acercamiento serio y comprometido de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para decidir su continuidad en la Selección.

Este martes, un emotivo Pékerman, junto al presidente de la FCF, Ramón Jesurún, anunció que no seguiría como seleccionador nacional después de serlo en los últimos 6 años y medio, período en el que la Selección Colombia clasificó a dos mundiales tras 16 años de eliminaciones repetidas, logró su mejor participación de todos los tiempos en una Copa del Mundo –cuartos de final en Brasil 2014, octavo lugar– y tuvo un gran rendimiento del 62,4 por ciento.



“Motivos personales”, según dijo Jesurún, fueron los que llevaron al técnico a decir “basta” sin ni siquiera haber hablado en la reunión de plata o valores de un eventual nuevo contrato. Ese dato revelado por el presidente de la FCF no es menor: a la reunión de este martes, solicitada públicamente por la entidad una semana atrás, las partes llegaron sabiendo el desenlace.



Mientras los directivos de la FCF se preocupaban por la apertura de cargos en su contra en la investigación de la reventa de boletas durante la eliminatoria y en la posesión de los nuevos integrantes de su comité ejecutivo, Pékerman esperaba en Bogotá el llamado de los dirigentes para definir el futuro.

Molestias y cansancio

EL TIEMPO supo que el cuerpo técnico entendió como poco serio y casi como una desconsideración que a solo 10 días del vencimiento del contrato (el pasado viernes 31 de agosto) hubiera recibido el primer contacto para tratar el tema, como tampoco tuvo buen recibo la designación de Arturo Reyes como director técnico y seleccionador encargado para los partidos amistosos contra Venezuela y Argentina, el viernes y el próximo martes en Estados Unidos.

Con el paso de los días se cansaron de oír versiones extraoficiales que circularon en los medios de comunicación y en las redes sobre posibles condicionamientos económicos en caso de continuidad y de un ‘supuesto veto’ contra su empresario, Pascual Lezcano, a quien se lo acusó en diferentes sectores de opinión de lucrarse con las convocatorias al valorizar jugadores para posibles transferencias o cobrarles dinero.



Tales incriminaciones no se han acompañado de pruebas. En días pasados, cuatro directivos de la FCF negaron a este diario esos supuestos y, ayer, Jesurún no admitió reparos a Lezcano.

Entre amargura y dolor

Cansado por todo eso, Pékerman habló duro en su despedida y salió al paso a esas versiones con un par de frases cortas y muy contundentes: “Los motivos de la salida no los voy a decir, y menos a la cadena de ustedes”, en respuesta a una pregunta de un periodista del Canal Caracol.



“¡La cantidad de mentiras y barbaridades que han dicho! Pocos países hacen esas cosas. La verdad es una decepción muy grande”, dijo en otro aparte.



Además, durante la semana pasada se aseguró en varios medios reconocidos por su cercanía con algunos directivos específicos que la decisión sobre la suerte de Pékerman estaba echada: no lo dejarían seguir.



El domingo pasado por la noche, una fuente directiva de la FCF le aseguró a EL TIEMPO que Pékerman y Lezcano no contestaban sus llamadas. “Esa reunión con el ‘profe’ no se va a hacer, seguro”, dijo.



Pero se hizo este martes y las partes llegaron a ella sabiendo de antemano lo que iba a pasar, y Pékerman dijo adiós antes de que le dijeran chao.



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta