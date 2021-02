Análisis: cinco puntos claves de la convocatoria de Rueda

Reinaldo Rueda sorprendió este lunes al convocar 23 jugadores para un microciclo de la Selección Colombia en Barranquilla del 8 al 11 de febrero.



(Nontexto: Esta es la primera convocatoria de Reinaldo Rueda)

Estos son los puntos clave de la convocatoria.



1. Mira al campeonato local. Rueda citó a 23 jugadores, pero ninguno de ellos juega en equipos del exterior, todos hacen parte de los conjuntos del campeonato colombiano, por lo que el técnico advierte que hay opciones para todos de integrar el combinado colombiano.



2. Grandes ausentes. El DT no citó en esta ocasión al portero Álvaro Montero, al volante Jáminton Campaz, ambos del Tolima, y a Duván Vergara, una de las figuras del América campeón.



3. ¿Las razones? Varias podrían ser las teorías de no haber llamado a esas tres figuras, una, que están vendidos al exterior, y dos, que ya hacen parte de listado principal, en el que están los que juegan en el exterior, pero la verdad es que tanto Tolima como el Medellín porque son los finalistas de la Copa Colombia.



4. Experimento. Después de mucho tiempo hay un microciclo local. No mira solo a los jóvenes, también hay jugadores experimentados como Germán Mera, Rosero, Carrascal y Miguel Borja.



Otros jugadores pintan como proyección, entre ellos Fabián Ángel, Santiago Moreno, Rivaldo Rodríguez, la idea es buscar elementos que en algún momento puedan echar una mano.



5. Sin proceso. Llamó dos arqueros que no han estado en proceso de Selección Colombia como José Luis Chunga (Jaguares), Juan Esteban Moreno (Millonarios).



Citó a dos jugadores por puesto, salvo el lateral derecho, que llamó a tres y en la parte ofensiva hay tres. Se ve la lista y tampoco aparecen números 10, lo más parecido en ese puesto son Jhon Vásquez (Cali) y Cristian Arango (Millonarios).



