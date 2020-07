Pinto no para de hacer historia entre los técnicos colombianos

Jorge Luis Pinto ya tiene un hito muy grande para su carrera en la historia de los mundiales de fútbol: es el técnico colombiano que ha llegado más lejos. En Costa Rica aún recuerdan la gesta que llevó a esa selección a los cuartos de final de Brasil 2014, torneo del que se despidió sin perder ningún partido, con la valla menos vencida del torneo y derrotando a dos excampeones mundiales: Uruguay e Italia.

Ahora, el santandereano asume un reto bien grande: es el primer colombiano que dirige una selección en otro continente. La meta de llevarla a la Copa del Mundo, instancia a la que no acude desde hace 30 años: Pinto se va el domingo para hacerse cargo de Emiratos Árabes Unidos.



“Me encanta el reto, ojalá podamos hacer un gran trabajo allá. Es un país futbolero, hace tiempo no trasciende internacionalmente y queremos hacerlo de nuevo, queremos construir un equipo”, declaró Pinto, de 67 años, este lunes a Citynoticias de Citytv, canal de EL TIEMPO. “Todos juegan en el país, lo que me permite darle importancia al entrenamiento. Hoy el fútbol se internacionalizó, todas las vivencias han cambiado, el fútbol es el mismo en todas partes. Harán falta algunas cosas, que nosotros buscaremos ponerlas”.



Como es su costumbre, Pinto ya tiene un detallado plan de trabajo para comenzar a darle forma a su nuevo sueño mundialista. Va a tener una concentración en Austria, a partir del primero de agosto y durante tres semanas, antes de sus dos primeros partidos amistosos, contra Jordania y Tayikistán, el 4 y 8 de septiembre, respectivamente.



“La pretemporada que se va a hacer en Austria tendrá 24 o 25 jugadores. Dejamos otros en espera. Estamos diseñando la preparación de esos partidos, el campeonato allá también está detenido y no han podido trabajar los jugadores, creo que los primeros que van a comenzar a entrenar son los que están en selección”, dijo.

La tristeza de Pinto al caer contra América. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Este lunes dio a conocer su primera convocatoria, un listado de 36 jugadores, después de haber analizado algunos videos de ese equipo y haberse documentado de la realidad que va a encontrar. Curiosamente, en esa primera nómina hay un jugador que pasó por el fútbol colombiano: Sebastián Tagliabue, un atacante argentino que actuó en el Once Caldas (2010) y que lleva siete años en Emiratos. Se nacionalizó y hoy es jugador del Al-Nasr.



“Ya hemos valorado muchos aspectos del equipo. Pude ver cuatro partidos de ellos, he analizado la táctica que utilizan, el biotipo de los jugadores, he pedido índices de grasa y masa muscular, edades y todos esos aspectos que influyen”, explicó.

Jorge Luis Pinto, DT colombiano. Foto: Esneyder Gutiérrez

Otros dos colombianos hacen parte del cuerpo técnico que tendrá Pinto: Gilberto Arenas, el preparador físico que lo acompañó en su paso por Millonarios, y Eduardo Niño, quien fue entrenador de arqueros de Colombia en los dos últimos mundiales y que ahora busca una nueva clasificación, en otro continente. Para Pinto, será la cuarta selección de su carrera: Costa Rica, Colombia y Honduras lo conocen. Ahora comienza una nueva historia.



Johana Palacios

Periodista Citynoticias

En Twitter: @yoapalacios