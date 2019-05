Lo bueno para la Selección Colombia Sub-20: Tahití es el próximo rival

Un amplio dominio del rival y una inofensiva Selección Colombia marcaron la derrota contra Senegal por 2-0. Las dudas volvieron a aparecer en los dirigidos por Arturo Reyes, la efectividad y el volumen en ataque en el triunfo frente a Polonia se vieron claramente controlados y superados por el fútbol físico que impuso el equipo africano. Lo bueno es que el rival para corregir será el más débil del grupo: Tahití; y la consigna pasará por golear y mostrar un juego equilibrado.

Aunque las alarmas están encendidas por el rendimiento de ayer, la clasificación depende de la propia Colombia, que deberá ganar en el último juego del grupo a disputarse el miércoles a la 1:30 p. m. (hora colombiana). “Nos falta todavía una final, una batalla y vamos a dar todo por clasificar. El partido de hoy (este domingo) nos deja mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Vamos a revisar qué nos faltó para poder neutralizar a Senegal”, dijo Luis Sinisterra una vez finalizó el encuentro.



La posesión del balón de un lado al otro sin crear peligro fue lo que mostró la Selección juvenil. Con un 61 por ciento de dominio de la pelota y tan solo un tiro al arco (cabezazo de Andrés Felipe Reyes), los fantasmas de la carencia de un fútbol ofensivo y eficaz, que se vieron en el Suramericano, tuvieron un nuevo episodio, esta vez en el Mundial.



“Al final, ellos (Senegal) no sufrieron tanto en defensa, pero en cuanto al balón no tuvieron gran posesión porque nos dieron la facilidad de ‘crear juego de la mitad para atrás’. En el último tercio del campo no estuvimos claros y eso nos hizo tener un partido regular, afirmó el defensor Carlos Cuesta. ¿Crear juego de la mitad para atrás?

Las virtudes que se mostraron frente a Polonia no aparecieron. Tres volantes de marca planteó Reyes en el once inicial: Andrés Balanta, Andrés Perea y Jaime Alvarado. Pero con el 1-0 en contra, Perea fue sustituido al minuto 41 de la primera etapa.El cambio tampoco funcionó y se terminó por ver a una Colombia que tuvo que apelar al pelotazo, porque no pudo lograr una salida limpia en su juego desde la parte defensiva.

A los laterales Ánderson Arroyo y Brayan Vera, que en el primer juego fueron una variante de ataque, les ganaron sus espaldas en una, dos y tres ocasiones.



¿Quién elabora juego y quién hace los goles? Sin un creador definido en el esquema de la Selección, el juego por las bandas pasa a ser definitivo a la hora de elaborar variantes ofensivas. Los protagonistas tenían que ser Iván Angulo, figura en la primera contienda, y Luis Sinisterra, pero estuvieron apagados y se preocuparon más por tareas defensivas.



“Senegal ganó por el excelente planteamiento, no esperábamos que nos fueran a esperar y a replegar. Los méritos también son para ellos, que hicieron un buen partido”, sostuvo Sinisterra.



Si se tenía que apostar porque un jugador iba a ser la figura de Colombia en este Mundial Sub-20, todas las fichas hubieran sido para el ‘Cucho’ Hernández. Sin embargo, en los dos partidos no ha podido marcar diferencias. Contra el equipo africano jugó como centrodelantero y, ante el portento físico de los defensores africanos, no tuvo otra alternativa que retroceder en el campo para entrar en el escaso circuito ofensivo que hubo.



“Fue un partido complicado, cometimos nuestros errores. Estamos tranquilos sabiendo que hay que corregir, pero sabemos que la clasificación depende de nosotros. Por ahí en el primer tiempo nos faltaba un poco de sorpresa, porque le dábamos vuelta al balón, pero no intimidábamos”, aseguró Juan Camilo Hernández.

Colombia clasifica si...

La Selección se ubica en la tercera posición del grupo A, con 3 puntos y 0 en diferencia de gol. En la última jornada enfrentará a Tahití, mientras que Senegal, primero de la zona con 6 puntos y más 5 en diferencia, se medirá con Polonia, con 3 puntos y más 3. Con una victoria propia y una derrota o un empate del equipo polaco se asegura la clasificación a octavos de final.



JULIO MONTENEGRO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @JULIO13M