Reinaldo Rueda dio a conocer este viernes su listado de jugadores convocados a la Selección Colombia para afrontar el partido amistoso contra Honduras, del próximo 16 de enero, en Estados Unidos, previo a la reanudación de la eliminatoria al Mundial, a fin de mes.



Estas son las conclusiones de la convocatoria de Reinaldo Rueda, en cinco puntos.

1. Del medio local

Los jugadores citados para este partido son, en su gran mayoría, del fútbol local, debido a que no será una fecha Fifa y, por lo tanto, no se facilita la participación de los futbolistas del exterior. Colombia hizo algunas gestiones, incluso por James Rodríguez, pero finalmente no hay convocados internacionales, a excepción de tres casos: Yimmi Chará, del Portland Timbers (EE. UU.); Juan Fernando Quintero, del Shenzhen FC (China), y Cristian Arango Duque, de Los Angeles Football Club (EE. UU.).

2. Sin Teo

Teo anotó el gol del triunfo caleño. Foto: Dimayor

Llama la atención en este listado la ausencia del jugador Teófilo Gutiérrez, campeón con el Deportivo Cali. Teo fue el mejor jugador del campeonato en el segundo semestre del 2021, guio al Cali hacia su estrella y se llevó todos los elogios. Se especulaba con que quizá este era su momento para volver al seleccionado, pero no fue tenido en cuenta. Ya en el pasado, Reinaldo Rueda anticipó que el momento de Teo había pasado, y parece firme en esa convicción.



3. No está Mackalister

Uno de los jugadores que también se destacaron en el 2021 en el medio local fue el volante de Millonarios Mackalister Silva. Su gran rendimiento hizo pensar que, en una convocatoria local como esta, al fin tendría su gran oportunidad. Pero Silva, de 35 años de edad, no fue incluido.

Mackalister Silva, el gol de Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Se especuló que su ausencia pudo deberse a una situación relacionada con el covid-19, debido al brote que hubo en el equipo azul, con 7 casos positivos detectados, de los cuales no se revelaron los nombres. Pero desde el club embajador le confirmaron a EL TIEMPO que Silva no esta contagiado y que entrena con normalidad.

4. Ninguno del Tolima

En esta convocatoria también llamó la atención la ausencia de jugadores del subcampeón Deportes Tolima.



Se dice que hay un brote de covid-19 en el equipo de Ibagué que pudo haber influido en la decisión de Rueda de no llamar a ningún jugador del cuadro vinotinto.

5. El objetivo de este partido

Colombia pactó este partido con Honduras como preparación, aunque se sabe que los seleccionables para la eliminatoria están en el exterior. Así las cosas, este listado le puede servir a Rueda para identificar posibles alternativas en posiciones específicas.



Se destacan los casos de Miguel Borja, delantero que ahora está en Junior y que es hombre clave para Rueda. También Quintero, que abandonó China y todo indica que jugará de nuevo en River Plate, como una manera de estar más cerca de la Selección, en una posición en la que se necesitan alternativas, sobre todo por la inestabilidad actual de James Rodríguez en Catar.

