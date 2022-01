La Selección Colombia entró en la etapa definitiva, la recta final para saber si va al Mundial de Catar. Primero vienen los partidos contra Perú, el 28 de enero, y Argentina, el 1.º de febrero, y para esos juegos el DT Reinaldo Rueda armó una convocatoria nutrida, diversa y con sorpresas, para buscar volver a la victoria, tras cinco partidos sin ganar.



Rueda citó a 28 jugadores para distribuir y maniobrar en los dos juegos. Es una nómina liderada por sus mayores referentes. James Rodríguez, que prendió las alarmas al no jugar el martes con el Al Rayyan (versiones extraoficiales hablaron de covid o de una molestia física). James viene subiendo su nivel con goles y asistencias. Su presencia es clave.



También está Falcao García, otro referente del equipo y quien tras un gran arranque de temporada en Rayo Vallecano ha bajado su producción. Pero la baraja de ataque es amplia: Muriel, que llega encendido; Borré, que también anda bien; Morelos y Borja...Y junto con ellos, Rueda tiene disponibles a dos jugadores en gran nivel, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.



Una de las noticias alentadoras es la presencia del portero David Ospina, que por estos días avanza en la recuperación de una dolencia física. Era incógnita y prendió las alarmas. Pero sí está. Por si no pudiera llegar al primer partido, lo acompañan Camilo Vargas y Andrés Mosquera, del Medellín.



En la defensa, regresa Yerry Mina, y esa es otra buena, porque se lo necesitaba. Ya volvió a jugar con el Everton tras superar su lesión. Lo acompañan Óscar Murillo, de Pachuca, y Dávinson Sánchez, del Tottenham. Sin embargo, llama la atención la ausencia de Carlos Cuesta, jugador que ha mostrado gran nivel en la Selección y que tras una lesión ya volvió a jugar en Bélgica. Es un caso similar a mina, pero no está ahora.



Rueda, en su deseo de encontrar soluciones, hizo movimientos en el medio y el ataque. Como no tiene a Duván Zapata, lesionado, llamó a Alfredo Morelos, goleador del Rangers de Escocia. Reforzó también la creación con la convocatoria del volante Steven Alzate, que desde el 2020 no era llamado. Además, Rueda insiste con Diego Valoyes, centrocampista de Talleres de Argentina que ya estuvo en los partidos de noviembre.

Frutos del amistoso

Rueda, además, recogió frutos del reciente amistoso contra Honduras. De ese equipo, que en su mayoría era del medio local, citó a seis jugadores: el arquero Marmolejo, y los jugadores Yimmi Chará, Harold Preciado, Yaser Asprilla, Fredy Hinestroza y Miguel Borja. Rueda anticipó que iba a tener en cuenta a 4 o 5 de ese equipo, finalmente lleva a 6 jugadores con los que pudo trabajar toda la semana pasada.



De ellos, el que quizá tiene más oportunidad de jugar es Borja, que es el goleador de la Selección en la era Rueda. Pero tiene otras armas ofensivas que le pueden dar una mano en estos momentos, como Chará; Preciado, último goleador de la Liga, y Asprilla, el jovencito de 18 años que deslumbró en los minutos que tuvo por su habilidad.

Las ausencias

En esta convocatoria clave, Rueda dejo por fuera a varios jugadores que podrían ser importantes, como Yairo Moreno y Víctor Cantillo. Además, volvió a decirle que no a Teo Gutiérrez, a quien, aunque no estuvo en el pasado amistoso, se le abría una ventana por la lesión de Juan Fernando Quintero, que, a propósito, es una de las ausencias de peso, con Duván Zapata.



En esta convocatoria también llama la atención que están Jefferson Lerma y Gustavo Cuéllar, que no podrán jugar el primer partido por suspensión.



Rueda se la jugó con esta lista, que es nutrida, que tiene variantes y sorpresas. Todo para buscar la solución del gol y la victoria.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

