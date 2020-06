Análisis: James, una nueva ilusión frente a su viejo drama

No debe de ser fácil ser James en estos tiempos. Llegar a la convocatoria, tres meses después de la suspensión por la pandemia, y apretar los dientes a ver si algo cambia, si Zinedine Zidane al fin se decide a ponerlo de titular, o si le toca conformarse con estar entre los suplentes. No debe de ser fácil ser James cuando su zurda palpita y parece amarrada. Sin tener claro si se va o se queda. Y si se va, para dónde se va. Y si se queda, para qué se queda.

Hace tres meses, antes de que el mundo del fútbol también se detuviera, la situación ya no era cómoda para James. Tampoco hace cinco ni hace ocho. Quizá hace 10 meses, cuando regresó al Real Madrid tras dos años en el Bayern Múnich y comenzó a tener una inesperada participación. Hizo buenos partidos, anotó un gol y de repente se estancó. Zidane lo fue relegando a suplente y a suplente de los suplentes.



Ahora, cuando el fútbol está de vuelta y el Madrid entra a escena contra el Eibar, el panorama de James es incierto, un rompecabezas incompleto. Fue convocado para el partido de este domingo, aunque en España no hay mucho optimismo con él. Pablo Polo es periodista del diario Marca y sigue de cerca al Real Madrid. Su pálpito no es alentador.



“Es difícil que cambie la situación de James. Lo normal es que no juegue mucho en estas 11 jornadas que quedan (de la Liga) y que siga la tendencia de antes de la pandemia. Claro, en el fútbol todo es posible, y James es un jugador capaz de ser resolutivo en pocos partidos. Pero tengo la sensación de que Zidane nunca confió totalmente en él y cuando le dio minutos, luego volvió a la situación actual”, opina.

James viene entrenando a todo ritmo. Incluso, hace una semana Zidane hizo un simulacro del partido de este domingo y paró un equipo titular. Y, oh sorpresa, James estaba ahí. Su presencia generó nuevas expectativas, y más ahora que se permiten cinco cambios y hay un calendario apretado. Pero nada asegura que Zidane lo tenga en sus planes. David Álvarez cubre al Real Madrid para el diario El País de España. Tampoco es optimista.

James Rodríguez, durante el entrenamiento del Real Madrid. Foto: Instagram

“Esta temporada James apenas demostró nada, entre lesiones y otros enredos. Se fue quedando al margen después de que Zidane le diera una oportunidad. Si todo fuera como antes del parón, sería rarísimo verlo de titular. De todas formas quedan 11 partidos, aunque es difícil saber qué le guarda Zidane”, opina.

Las inoportunas lesiones

No siempre las intenciones y el talento son suficientes para triunfar en el Real Madrid. Hace falta, además de tener la confianza del DT, un poco de suerte. Y ni eso ha tenido James, que en este nuevo ciclo estuvo golpeado por esas lesiones inoportunas. En octubre ya arrastraba problemas musculares, y en noviembre, estando con la Selección, tuvo un esguince de rodilla. Regresó el 8 de enero en la Supercopa de España contra el Valencia. Tuvo 13 minutos y no brilló. Le faltaban competencia, ritmo y más tiempo.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Real Madrid

Pudo ser un punto de partida, pero no. James poco fue tenido en cuenta, si acaso en tres partidos de la Copa, y en uno de ellos se lesionó de la cadera. Hasta que llegó el covid-19 para poner todo patas arriba. El fútbol quedó frenado y James, en el limbo, deseoso de tener, ahora, una oportunidad. “Puede aportar porque es un jugador capaz; aun no siendo titular, entra y tiene gol, último pase, pero creo que no está para ser un jugador de media hora y no va a tener la continuidad que él necesita”, dice Polo de Marca.¿Irse o quedarse?

Que va para el Everton, que todo está listo, que Ancelotti lo pidió. Momento, apareció el Inter de Miami, que Beckham lo pidió. Alto, ¡bomba!, el Atlético va por él, que Simeone lo pidió. Exclusivo, el Manchester United busca rebajar el valor de la transferencia, el propio técnico Solskjaer lo pidió...



El futuro de James gira como pelota... o como pelotazos. Las ofertas, supuestamente, le llueven, pero la realidad es incierta y depende de los movimientos de su agente, el afamado Jorge Mendes, y de lo que quiere el club. Se dice que el Madrid incluso lo tiene como moneda de cambio para otras negociaciones (como el fichaje de Pogba). También se especula que podrían ampliarle el contrato uno o dos años con la idea de recuperar parte de su inversión, ya que en 2021 quedará libre. Hoy, una negociación satisfactoria se ve poco probable.



“Es difícil buscar su salida por su salario alto y por la crisis del fútbol. No sé si salga por una cesión. James sabe que lo tiene complicado si se queda. Le conviene irse porque necesita confianza y jugar mucho para estar en forma. Es un jugador que con su disparo de zurda puede ser importante, pero aspira a más, y creo que Zidane nunca lo ha visto como un intocable, como Ramos, Casemiro, Benzema”, agrega Polo.

James tendría un sueldo anual alrededor de los 8 millones de euros. Una cifra que pone a pensar al Madrid y a los pretendientes, como el Atlético. En todo caso, se ha devaluado, y eso es normal por su casi nula actividad en el 2020.



“La cuestión de si se queda o no no es tan sencilla. El verano pasado no pudieron venderlo, aunque era el plan inicial. Este verano va a ser todavía más complicado: tiene sueldo muy alto, los clubes tienen menos dinero después del coronavirus, y él no ha lucido”, analiza Álvarez.



El partido de este domingo será un termómetro para medir si algo cambió, si James tendrá motivos para quedarse o más argumentos para marcharse.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET