Queiroz insiste: más de lo mismo

No hay confirmación oficial del porqué de las ausencias repetidas de James, Falcao y Santiago Arias en la convocatoria de la Selección Colombia que este martes dio a conocer la Federación Colombiana de Fútbol para los próximos amistosos contra Chile (Alicante, España, sábado 12) y Argelia (Lille, Francia, martes 15).

Versiones de prensa a lado y lado del Atlántico afirman que James Rodríguez tiene un golpe en la cabeza del peroné (no se sabe de cuál pierna) que este martes le impidió jugar en el 2-2 del Real Madrid contra Brujas en la Liga de Campeones, y que habría hecho que Carlos Queiroz, el seleccionador nacional, y el jugador acordaran su nueva ausencia para favorecer su presencia en el club.



James no hizo parte de la convocatoria del mes pasado para los amistosos contra Brasil y Chile, como tampoco fueron parte los ahora también ausentes Falcao y Santiago Arias.



Queiroz, que está en Europa, envió un mensaje en video que no explicó esas ausencias. Falcao apenas llega al Galatasaray turco, fue titular en la derrota contra el PSG y aún no anota ni juega bien. Arias, por su parte, también fue titular con el Atlético de Madrid, ayer, que venció 0-2 al Lokomotiv de Moscú, pero no es fijo en su equipo.



Hechos puntuales de la lista: vuelve el portero suplente Camilo Vargas, que reemplaza a Álvaro Montero, que fue suspendido provisionalmente dos meses por dopaje (con Tolima, en la Liga local).



El DT insiste en su apuesta por Stefan Medina y William Tesillo como laterales, puestos que han desempeñado hace años en México y que alternan con su posición ‘natural’ de zagueros centrales. Sin embargo incluyó como novedad entre los defensas a Johan Mojica, quien fuera titular en el Munail de Rusia. Perdió el puesto Cristian Borja.



El palo de la convocatoria fue el extremo Andrés Ibargüen, del América de México, incluido como volante. A pesar de tener características de juego bien diferentes, sacó de la nómina de mediocampistas, con respecto a la anterior, a Jorman Campuzano.

A propósito: ¿para qué hacer una preselección de 37 jugadores y, finalmente, llamar a otro que no estaba en ella? ¡Ibargüen no estaba! Una de tres: o estaba mal la lista o debió ser más numerosa o era innecesaria. Queiroz explicó en su video que Ibargüen no estaba en la preselección por una lesión, pero que se recuperó y por eso lo llamó. Si así fue, pues lo debió incluir en esa preselección y si no llegaba, pues no lo llamaba.



Y en el ataque, sigue haciendo ensayos de suplentes: por Orlando Berrío y Rafael Santos Borré, de mala presentación contra Venezuela, están Luis Sinisterra (de la Sub-20, como estuvo la vez pasada Johan Carbonero) y el eficaz artillero del Rangers escocés, Alfredo Morelos.



Si la moneda cayo en sello para Berrío y Santos Borré, pues aterrizó de cara para Yairo Moreno, el volante que repite convocatoria y que pasó el examen contra Venezuela.



Otra vez no hay un ‘10’, un armador de juego, de sostenimiento de pelota y pase de gol. Sin James ni Juan Fernando Quintero (que apenas viene a recibir el alta médica tras más seis meses de baja por rotura de ligamento cruzado de rodilla), Edwin Cardona sigue borrado y un eventual candidato como, por ejemplo, Jarlan Barrera no aparece en el mapa del DT.



Así las cosas, Queiroz envía de nuevo un mensaje repetido: sostiene al grupo básico de la pasada Copa América. Tiene una titular clara, así como un primer grupo de suplentes definido para su esquema 4-3-3.



En otras palabras, Queiroz da más de lo mismo. En el fútbol, y más al comienzo de eso que llaman “procesos”, ese más de lo mismo se interpreta como consolidar un grupo y una idea de juego.



