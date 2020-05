Análisis: ¿cómo será el mercado de fichajes después del coronavirus?

¡Pogba, entre Real Madrid, Juventus e Inter! ¡Bomba, Kane sería el jugador más costoso del mundo! ¡Atención, petrodólares para armar un super-Newcastle! ¡Coutinho solo se va por 100 millones! ¡Expectativas por Bale y Lautaro! ¡Millonarias ofertas por Mané! Aparentemente hay crisis financiera en el fútbol. Los clubes dicen que están golpeados en sus arcas y que nada será igual después del coronavirus. Y sí, hay crisis, pero el mercado de transferencias no parece en recesión. Se mueve ágil y con ceros por delante.

La ventana de pases está cerrada. No hay certeza de cuándo se abrirá. Desde la Fifa dicen que en todo caso no será este primero de julio, como se esperaba. Mientras tanto, la maquinaria del fútbol no está congelada. Los expertos dicen que el mercado estará golpeado, que habrá consecuencias, pero que no será para todos, o no con el mismo impacto para todos, ya que siempre hay equipos con el músculo económico para invertir, para llevarse a los mejores o para comprar barato aprovechando las crisis ajenas.



Luca Marchetti es periodista italiano experto en transferencias de la cadena Sky Sports. Da su panorama sobre lo que vendrá después del virus para el mercado de jugadores. “La crisis económica también afectará el fútbol. Inevitablemente, también habrá repercusiones en el mercado de transferencias. Habrá una disminución en el valor de los jugadores. Y en los salarios, también. Especialmente para los que no son estrellas. Pero la crisis afectará más a los clubes pequeños que a los grandes. Algunos incluso estarán en riesgo de quiebra”, analiza Marchetti en EL TIEMPO.

Muchos clubes están golpeados; algunos, como Real Madrid o Barcelona, bajaron los sueldos. Bayern Múnich intentó recoger dividendos con la venta de tapabocas del club. Es un escenario impensado. Sin embargo, el mercado no se detiene. Y las cifras en muchos casos siguen siendo astronómicas. De Kane, por ejemplo, se aseguró que el Tottenham lo tasó en 227 millones de euros. Una fortuna. Sin embargo, los analistas coinciden en que se potenciará el trueque.



“Los grandes clubes podrán intercambiar entre sí, tal vez tomando experiencia de la NBA. Podrán abrir un mercado entre ellos, formado por grandes jugadores. Sin embargo, verán sus entradas reducidas: en el estadio, cuando se pueda ir, habrá una capacidad menor. Los patrocinios serán menos ricos. Entonces los clubes serán menos ricos. Los que podrán permitirse fichar grandes jugadores serán cada vez menos. Los activos de lujo (Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar) siempre serán jugadores muy caros. Pero habrá menos ricos que podrán comprarlos”, opina.



El mercado no se detiene

Pogba, uno de los más codiciados del mercado. Foto: AFP

Que el Real Madrid pretende a Sadio Mané por unos 170 millones, que Liverpool busca a Mbappé por 280, que Inter se suma a la lista por Pogba, que Juventus también lo quiere, que el argentino Lautaro Martínez es la nueva perla para el Barcelona y que su cláusula en Inter es de 111 millones de euros, que Liverpool busca a Timo Werner, ofreciéndole contrato de cinco temporadas a diez millones de euros por año...



De algunas de estas noticias ha informado Nicoló Schira, periodista italiano experto en fichajes, y quien también ha informado sobre el posible contrato de cuatro años que le habría ofrecido el Everton a James Rodríguez. Schira le dijo a EL TIEMPO cuál es su panorama del mercado poscoronavirus.



“Tendrá un gran impacto en las operaciones. Sí bajarán los precios de los pases de los jugadores, y habrá más intercambios entre clubes”, asegura. Precisa que los clubes más importantes mantendrán su dinámica de compra y venta, pero con nuevos modelos. “Los equipos campeones seguirán manteniendo valoraciones importantes; sin embargo, en lugar de recibir solo dinero en las operaciones se asignarán otros jugadores para reducir el dinero de la transferencia”, dice.

Alessandro Sugoni es otro experto en el tema, trabaja para 'Sky' Italia. Piensa que, por ahora, el mercado es impredecible, pero no visualiza grandes caídas. “Cuando haya un mercado comercialmente bueno, veremos la intención de los clubes. Pero, por ejemplo, no creo que la cotizaciones de los mejores jugadores se vean afectadas. Si un jugador vale 100, no creo que valga 50”, le dice a este diario.



Hay recesión, claro. Las dinámicas son otras. Pero siempre hay clubes grandes que sacarán la mejor tajada. Fernando Villarreal es empresario de futbolistas, representa a jugadores de la Selección Colombia como Duván Zapata y Dávinson Sánchez. Al respecto opina: “Pienso que el mercado se va a devaluar en todo el mundo. Igualmente habrá equipos poderosos que harán transferencias importantes, porque detrás de esas inversiones que hacen año tras año logran réditos económicos. Algunos logran recuperar gran parte de lo invertido y, a veces, hasta más”, dice.



Y los hay. El Manchester United, que estaría interesado en Kane, ya ha anunciado que será altamente competitivo en la venta de fichajes. “Es cierto que somos afortunados de estar en una posición financiera sólida en comparación con muchos clubes”, dijo Ed Woodward, su vicepresidente ejecutivo. Desde Juventus dicen que el intercambio de futbolistas marcará el mercado. “Estamos hablando con el Barça como lo hacemos con muchos clubes importantes, porque será un verano particular. Necesitamos ideas, ofertas de intercambio y algo para el próximo verano”, señaló Fabio Paratici, encargado de los fichajes en el club de Turín.



Y en ese mismo escenario aparecen nuevas inyecciones. Como la de los jeques árabes en el Newcastle inglés, con la promesa de convertirlo en un grande de Europa. Se trata de un consorcio encabezado por el príncipe Mohamed bin Salam, que prepararía gradualmente millonarias inversiones en fichajes, de acuerdo con el fair play financiero, aunque ya tendría en la mira a Coutinho, a Luka Jovic y al DT Mauricio Pochetino.

James Rodríguez, futbolista colombiano. Foto: Real Madrid

Jugadores, a la baja

En todo caso, hay jugadores cuyos valores de transferencia van en picada. El portal Transfermarkt, especialista en el tema, ha reportado caídas en los valores de jugadores en el mundo, incluso con los estelares, como el belga Eden Hazard, por el que el Real Madrid pagó 120 millones de euros y que ahora valdría 80. El brasileño Neymar, del PSG, que pasó de 160 a 128 millones. Y ni hablar de los más estelares: Messi pasó de estar en 140 millones a 112. Y Cristiano Ronaldo, de 75 a 60.



En Colombia hay casos como el de James, quien pasó de 80 millones de euros a menos de 40. Aunque su caso es particular, por su poco desempeño en el Madrid, tal como lo cuenta Schira. “La suya es una situación especia porque su contrato con el Real expira en 2021. Por lo tanto, puede salir por un valor inferior a su valor de mercado. Carlo Ancelotti está loco por James y le gustaría tenerlo. Ya lo quería en Nápoles y es su primera opción para construir un superEverton”.



Por ahora, el balón está detenido, pero el mercado rueda.





