‘Junior tiene un juego de choque’: Ánderson Plata

Anderson Plata integra la plantilla del Atlético Paranaense de Brasil, el rival de Junior de Barranquilla en la final de la Copa Suramericana, cuyo partido de ida será pasado mañana en la capital del Atlántico.



Del equipo, tal vez sea el jugador que mejor conozca al Junior de Barranquiilla. Llegó en agosto al Paranaense, pero poco ha figurado en la escuadra.

“El Junior tiene un equipo muy aguerrido, con un juego de choque. Ellos juegan muy bien con la pelota, tienen grandes jugadores y una buena individualidad; por eso es que tenemos que estar atentos para que no nos sorprendan”, señaló Plata a la página web del conjunto de Curitiba.



Plata, de 28 años y quien llegó al Paranaense procedente de Santa Fe, club en el que estuvo en el 2016, 2017 y la mitad del presente 2018, se refirió a lo que se enfrentará la plantilla en Barranquilla.



“Nuestro equipo encontrará un clima muy caliente, con humedad. El estadio es grande, pero con las gradas más lejos del campo, y eso disminuye un poco la presión del aficionado, que va a llenar el estadio”, agregó el delantero.

Sin embargo, Ánderson Plata confía en que su equipo pueda sacar un buen resultado en calidad de visitante.



“El Atlético tiene un nivel muy bueno, cuenta con jugadores en óptimas condiciones. Lo importante es hacer lo mismo que se acostumbra jugando bien, independiente de cómo juegue el rival de turno. Si eso lo cumplimos, si hacemos la tarea que venimos haciendo, seguro que daremos un paso importante al título”, aseguró Plata.



Sobre su situación, Plata fue claro al poner la cara, haciéndolo de frente; solo ha hecho parte de la nómina en tres partidos, en los cuales ha estado en cancha 57 minutos, ninguno de ellos en la Copa.



“Eso para cualquier jugador es muy difícil. Todo el mundo quiere jugar y me siento triste de no poder participar de la Copa, pero tengo que darles fuerza a mis compañeros, por eso les digo todo lo que sé del Junior, porque todos estamos en la misma lucha”, declaró.



El sábado pasado, Paranaense derrotó 2-1 al Flamengo, con un equipo de suplentes, pues tiene enfocadas todas las baterías en la final de la Suramericana contra Junior.

El ‘Mengao’ abrió el marcador en el Maracaná de Río de Janeiro con un gol de pelota quieta al minuto 22; pero las reservas del ‘Furacao’ aguaron la fiesta en el segundo tiempo.



Matheus Rossetto empató infiltrándose al área tras un impecable intercambio de pases, y Rony amplió la diferencia con un disparo que el arquero César no pudo frenar.



Hoy, la plantilla del Paranaense hará una práctica en la mañana y luego de viajará a Barranquilla en vuelo chárter.



Por su parte, Junior hizo ayer trabajos muy temprano en la mañana, sin ninguna novedad.



Jarlan Barrera, uno de los jugadores más importantes del elenco que dirige por Julio Comesaña, hizo alusión, después del entrenamiento, a los rumores de su posible salida del club.



“Estoy en otra cosa. Termino contrato a finales de diciembre, pero primero tengo en mente, como mis demás compañeros, los dos objetivos que tenemos: la Copa Suramericana y el título en el torneo local”, precisó el volante.

Víctor Cantillo es otro jugador clave en el Junior y confía en una victoria pasado mañana.



“Hay dos finales, y queremos los dos títulos. Paranaense es difícil, pero hay que ganarle en el partido de ida”, señaló el volante del Junior, quien hoy y mañana hará entrenamientos a puerta cerrada







