Paso a paso: ¿cómo el Real Madrid llegó a este desastre total?

La cara de los jugadores del Real Madrid y su entrenador tras la humillación recibida ayer en el Camp Nou al enfrentar al Barcelona dictó una sentencia. El equipo merengue bailó al ritmo del candombe uruguayo (triplete de Suárez), la samba brasileña (Coutinho) y la cueca chilena (Vidal), y con un lapidario 5-1 le puso fin a la era del DT Julen Lopetegui, quien seguramente este lunes ya no ocupará el banquillo del tres veces campeón consecutivo de Europa debido a sus malos resultados: 47 por ciento de rendimiento tras 14 partidos.

Y, precisamente, Lopetegui pudo ser el inicio del desastre blanco. La llegada del entrenador fue bastante accidentada y criticada por la forma como se dio. Fueron pocos los argumentos para entender por qué un club (Real Madrid) le sacaba su entrenador a una selección (España) a ¡dos días del debut en un mundial!



Con ese lastre llegó el español a un grupo que venía de perder al DT más importante de su historia, Zinedine Zidane, el cerebro del (nada más ni menos) tricampeonato consecutivo de la Liga de Campeones. Y a los pocos días de asumir Lopetegui, el jugador más importante de la historia del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, decía adiós para irse al Juventus de Italia.



Pasó la pretemporada y los días del mercado de verano después del Mundial (en el que en teoría se dan los traspasos más importantes) y nadie llegó a, siquiera, intentar reemplazar la figura mediática de CR7. Sonaron Kylian Mbappé, Eden Hazard, Neymar, Harry Kane, pero al final el número 7 lo heredó Mariano Díaz, un canterano del club que estaba en el Lyon de Francia.

No se trata solo de actitud o de juego. Es, sobre todo, los jugadores. Los jugadores tienen que dar más la cara, correr más. FACEBOOK

TWITTER

El primer golpe al Madrid se lo dio su otro clásico rival, el Atlético, al derrotarlo 4-2 en la prórroga tras finalizar 2-2 los 90 minutos. En la disputa por la Supercopa de Europa. Con ese resultado, el equipo perdía un invicto de 13 finales europeas consecutivas ganadas, luego de ‘tan solo’ 18 años.



Ese fue el preámbulo de lo que vendría durante la temporada: los antirrécords. El Real Madrid duró 4 partidos y 46 minutos sin marcar un gol, marca que nunca había registrado en la Liga de España; y a esos cuatro encuentros se le sumó uno más sin conseguir una victoria. Finalmente llegó el fatídico domingo 29, cuando volvió a recibir 5 goles del Barcelona, cosa que no pasaba desde el 2010.



Luis Suárez, de Uruguay; Coutinho, de Brasil, y Arturo Vidal, de Chile, marcaron los goles que le pusieron fin a la era Lopetegui. Según los medios de España, el DT saldrá hoy y llegará el italiano Antonio Conte para intentar darle vuelta a una situación complicada: Hoy, el Real Madrid está más cerca del descenso (6 puntos) que de la punta (7).



Además de toda la cadena de desgracias en el Real Madrid, al término del partido de ayer, dos de sus referentes en la cancha, Casemiro y el capitán Sergio Ramos, terminaron creando un cortocircuito en el camerino blanco.



El volante brasileño, sin filtro, aseguró: “No es solo una cosa. No se trata solo de actitud o de juego. Es, sobre todo, los jugadores. Los jugadores tienen que dar más la cara, correr más. En este club hay que dar el máximo, y el 5-1 refleja lo que es esta temporada”.



Y Ramos salió en defensa de su grupo recriminando lo dicho por Casemiro: “Cuando llegan los momentos difíciles, siempre es inoportuno opinar de esa manera. Hay que mantener la calma, no hay que señalar a nadie. Saber que todos podemos dar un poquito más”.



Pero Ramos también aseguró algo cierto, y es que la temporada apenas arranca y no todo está perdido: “Yo he ganado ligas que nos sacaban más de diez puntos, y está al alcance de pocos”. Y dependerá del nuevo entrenador guiar al actual tricampeón de Europa.



Además, esta situación de no es nueva a lo largo de las últimas temporadas: en la 2015-2016 arrancó mal con la contratación de Rafa Benítez y acabó con la primera Champions de la seguidilla de Zidane. Todo dependerá de ser consciente de que el mejor jugador y el entrenador de la historia del club ya no están y hay que hacer algo para disimular un poco con fútbol y resultados sus salidas.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev