Su infancia huele a café. Su fútbol sabe a felicidad, orgullo y lucha, en ese orden. Su cara de niña se abre paso en medio de tantos rudos tatuajes y es difícil llegar hasta su dulce sonrisa. ¿Señal de alerta para el enemigo, al mejor estilo de las más peligrosas especies? Tendría todo el sentido.

Suerte que no juega la cédula, como diría un veterano entrenador, porque la de ella solo llegó a ser una contraseña antes de viajar a Australia. Nacida el 11 de junio de 2005, apenas tuvo tiempo de tramitarla entre los viajes y las concentraciones y, felizmente, como quedó demostrado en los octavos de final del Mundial Femenino, no le hizo falta.

Ana María Guzmán encontró su lugar entre las mayores un poco por accidente, pero otro tanto por talento y carácter. Ahora que ‘vuela con las águilas’, como dijo ella misma hace unos días para describir la experiencia de estar en Australia y Nueva Zelanda, se topó con la oportunidad de cumplir un sueño pero también con un riesgo: debutaría, sí, pero en otro puesto distinto al suyo, en una fase de eliminación directa, contra un equipo durísimo en defensa que iba a exponer al choque sus 1,62 m de estatura, reemplazando a la heroína de la victoria contra Alemania. Publicidad engañosa, dirían algunos...

Ana María Guzmán

Pero al final no sería reto si fuera fácil y, en su lógica, no tendría gracia. Desde siempre batalló con la adversidad y eso le permite hoy disfrutar del placer de haber tenido siempre la razón... desde que era la dulce niña que todavía es.

Café amargo: el difícil comienzo de la carrera de Ana María Guzmán

Ana María Guzmán es la sexta de seis hermanos, la consentida de la casa en Mistrató, Risaralda, donde pasó, según contaba en el especial Ellas juegan, de DSports, una infancia “demasiado feliz”.



Cuando piensa en su pueblo la supera el olor a café, a cafetales, a pueblo paisa. Allí aprendió a jugar de los que llama los mejores: sus hermanos la impusieron siempre en sus equipos masculinos y así, resguardada, aprendió a ponerles la cara a los mayores. No fue hasta los 10 años cuando entró a su primer equipo, el Mistrató Sueños Dorados, y no fue hasta los 11 cuando le conoció al fútbol la dolorosa faceta de la tortura.



Rápidamente un talento como el suyo llamó la atención del Atlético Dosquebradas, un equipo de un nivel superior que les exigió un sacrificio descomunal a ella y a su familia.

De la mano de su padre, según cuenta la futbolista, hacía un viaje de cinco horas para ir a jugar los partidos, muchas veces pidiendo plata para pagar los pasajes, muchas más obligando a restringir la comida en casa para alimentar su sueño. “Lo que pasé de niña me volvió más ‘juerte’ ”, contaba.



Tuvo que irse a vivir a Pereira y lo que no hicieron las más recias rivales lo logró la distancia: lloró cada día lejos de su mamá, lamentó sin pausa el colegio y el hogar sustitutos donde le tocó acomodarse, no porque fueran malos sino porque no eran Mistrató. Hasta que su entrenador, Carlos Forero, dio en la clave: trasladó a Dosquebradas a doña María Aracelly Zapata, curó la ‘mamitis’ y entonces la carrera de la crac despegó.



Conoció a Nelson Abadía a los 12 años, se abrió la puerta de la Selección Colombia sub-15. Llegó al Deportivo Pereira, jugó tres mundiales en un mismo año, el Sub-17, Sub-20 y este de mayores, y fue finalista del primero junto a Linda Caicedo. De hecho, son el tándem más joven del Mundial Femenino 2023 y ella es la jugadora más joven en dar una asistencia en una fase eliminatoria, con 18 años y 58 días.

Nelson Abadía y Ana María Guzmán

Se tatuó una imagen oriental en la pierna derecha que la define porque habla de ‘fluir en silencio’, se hizo unas mariposas en el cuello y una señal de fuerza espiritual, marca que comparte con su mejor amiga... se volvió fan de Raw Alejandro... se convirtió en futbolista.



Ana exhibe sus premios en su habitación y se dice, para no olvidarse nunca, que quiere ser la mejor lateral de Colombia, estar entre las mejores del mundo y, más que nada, ser campeona mundial. El paso, dando la asistencia a Catalina Usme para el gol de la victoria 1-0 contra Jamaica en su feliz debut en octavos de final de la Copa australiana, fue más que firme. Pero fue un paso, no un destino.



¿Cómo va a recordar ese estreno y esa asistencia?



Un pase y la mandé al centro y gol, lo que caiga en Cata siempre va a ser gol. Yo trato de dar lo mejor de mí, soy una más, con muchos sueños y anhelos. Agradecer a Dios, a mi familia, a los que siempre están ahí apoyándome, que me dan un consejo positivo, suman demasiado en mi vida y me ayudan a crecer. Fue demasiado lindo, una oportunidad muy hermosa estar aquí con estas jugadoras tan gigantes, y nada, otra experiencia más. Esto que da el fútbol, la vida, es demasiado hermoso.



¿Cómo transcurrieron esos primeros minutos y la presión de una llave de eliminación directa?



Yo solo trataba de controlar mi mente, estar tranquila, mandar emociones, pensamientos, vibras positivas a mí misma. Y controlar los nervios porque es normal sentirlos. Ellas (sus compañeras) se acercaban y me decían: ‘Mona, tranquila, disfrútelo’. Y así hice, controlé los pensamientos y empecé a fluir en la cancha y a hacer lo que sé hacer, a guerrearla.



¿Cómo fue jugar por la banda izquierda?



Al principio cuesta porque no es mi perfil, pero donde me pongan yo trato de hacer las cosas bien, siempre de la mejor manera, y entregar todo de mí, dentro o fuera de la cancha, esté o no esté, porque todas las que estamos acá nos merecemos todo lo lindo que está pasando.



¿Cómo logró ver a Catalina y calcularle ese pase tan preciso?



Es como cuando conectas con algo, fluye demasiado bien, tratas de estar tranquila. Cuando el fútbol te quiere dar la oportunidad te da demasiado y eso es lindo porque este deporte es demasiado hermoso.



¿Qué edad tenía cuando soñó debutar en un mundial de mayores?



¡Tenía como 13 años! En esa época lo visualizaba, pero me faltaba mucho nivel. Igual lo tuve siempre en mi mente, me pasaron muchas cosas, viví muchas cosas, pero estoy agradecida con Dios y la vida por cada momento que me da.



¿Al final salió como en su sueño?



¡Sí! Así como lo soñé, estaba preparada para eso, lo visualicé y salió mejor de lo que pensaba.



¿Y cómo se ve en sus sueños a Inglaterra?



Nada, trabajando. Hay que gozar mucho, apoyarnos, dar lo mejor de nosotras y estar siempre unidas con esta energía bonita que nos resalta.



Jenny Gámez

Enviada especial de EL TIEMPO y Futbolred

Sidney (Australia)

