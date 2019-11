Prográmese con los amistosos y partidos de Europa esta semana

Jueves 14 de noviembre

​

ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Inglaterra vs. Montenegro



ESPN 3

12 m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Turquía vs. Islandia

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Francia vs. Moldavia



CANAL 612

12 m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Bulgaria vs. Paraguay



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Portugal vs. Lituania

Viernes 15 de noviembre

CARACOL TV

8:30 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Colombia vs. Perú



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Rumania vs. Suecia



ESPN 3

12 m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Fidlandia vs. Liechtenstein



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: España vs. Malta



CANAL 612

12 m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Armenia vs. Grecia

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Suiza vs. Georgia



CANAL 613

2:45 p. m.: FÚTBOL – Eliminatorias europeas: Bosnia vs. Italia



