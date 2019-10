Al América y al Medellín se les vino la noche

Las brasileñas del Corinthians, que vencieron por 3-1 al América de Cali, se clasificaron este jueves para cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol femenino, que se disputa en la capital ecuatoriana.

Además, las chilenas del Santiago Morning y las argentinas de AUI Urquiza se recuperaron en el torneo, pues acumularon cuatro puntos cada uno y lideraron el Grupo D tras los triunfos por 5-0 sobre el peruano Municipalidad Majes y 2-1 sobre el colombiano Deportivo Independiente de Medellín, respectivamente.



De su lado, las paraguayas de Libertad Limpeño lograron la primera victoria en el torneo por 3-0 sobre las Ñañas ecuatorianas y las eliminaron a falta de una jornada.



Corinthians atesoró su segunda victoria y pasó a liderar el Grupo C, con 6 puntos, en un partido en el que Victoria Albuquerque abrió la ruta del triunfo, pero Millene sobresalió en el partido con un doblete, convirtiéndose en la goleadora del equipo en este torneo, con tres anotaciones.



Las caleñas americanistas, que habían ganado en el debut por 1-0 a las paraguayas Libertad Limpeño, descontaron este jueves por intermedio de su capitana Catalina Cusme.



Las chilenas del Santiago Morning apabullaron por 5-0 y eliminaron a las peruanas de Municipalidad Majes, con un "hat trick" de Coté Rojas, mientras que Daniela Pardo y Javiera Roa anotaron los otros dos tantos.



Las argentinas, que perdían al término del primer tiempo, remontaron y se impusieron por 2-1 sobre las del Independiente de Medellín, con goles de Meibi Molina y de Martina Larroquette. Laura Aguirre descontó para las colombianas, que con el triunfo de la fecha pasada aun tiene posibilidad de clasificación.



Libertad Limpeño triunfo con doblete de Liz Natalia Peña y otro de Grisela López, que valió para que su equipo comparta el segundo puesto del Grupo C con el América de Cali, con tres puntos cada equipo.



A la eliminación anticipada de las Ñañas ecuatorianas se sumaron las peruanas de Municipalidad Majes, las bolivianas de Mundo Futuro y de las venezolanas de Estudiantes de Caracas. Los partidos Corinthians-América de Cali y Santiago Morning-Municipalidad Majes se disputaron en medio de una persistente lluvia en los estadios Atahualpa y Rodrigo Paz Delgado de Quito.



La tercera fecha se cumplirá este viernes con los partidos Colo Colo-Atlético Huila y Peñarol-Cerro Porteño, en el estadio Atahualpa, además del Estudiantes de Caracas-Mundo Futuro y Ferroviaria-Deportivo Cuenca, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



EFE