Tulio Gómez hace pedido especial a Conmebol para el América vs Alianza por Sudamericana

América de Cali y Alianza FC se preparan para disputar el partido de Copa Sudamericana, programado para el miércoles 6 de marzo y hasta la fecha, aún no se sabe qué estadio albergará este encuentro.



Luego de la decisión de los directivos de Alianza de marcharse a Valledupar, Conmebol les confirmó que el estadio no cumplía con las condiciones estipuladas para jugar un partido internacional por mal estado de la cancha, así que se empezó a buscar otras opciones como Barranquilla y Bogotá.

América vs. Águilas. Foto: América de Cali

Sin embargo, la Alcaldía de Barranquilla negó jugar en el Metropolitano debido a que la hinchada de América no podía ingresar y Bogotá fue opción, pero Conmebol determinó que un equipo que está sobre el nivel del mar no puede jugar en la altura.



Ante esas negativas, Alianza y América no saben dónde jugarán este compromiso y el máximo accionista del club escarlata Tulio Gómez se mostró preocupado a través de su red social de ‘X’.

Tulio Gómez es expresidente del América de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

“A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs. América de Cali. La Conmebol no aprobó el estadio El Campin por la diferencia de altura”, mencionó Gómez.



Además, el accionista dejó abierta la posibilidad para que el Pascual Guerrero sea opción, aunque no descartó tampoco la posibilidad de Barranquilla.

A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs América de Cali, la Conmebol no aprobó El Estadio El Campin por la diferencia de altura, nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el… — Tulio Gómez (@tulioagomez) February 17, 2024

“Nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el Pascual, de todas maneras, América es local en cualquier Estadio”, finalizó Tulio Gómez.

