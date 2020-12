'Cautos pero efectivos', la clave del DT de Santa Fe para la ida final

Harold Rivera no se pone con rodeos. Si Santa Fe quiere ganar la estrella, tiene que repetir todo lo bueno que ha venido haciendo en el año. Sin embargo, no se confía, y tiene estudiado en detalle lo que podrá resultar en este primer partido de la final contra América.



Estas fueron sus declaraciones previas al partido de ida, de este domingo en el Pascual Guerrero

Dudas: "La duda la despejamos ya con Leandro en la rueda de prensa. Arboleda se recuperó de su molestia en el tobillo, lo de Dayron, no le alcanzó para este partido".



Castellanos: "Leandro es nuestro referente, capitán, sabe de estos partidos. Nos da tranquilidad. Es muy importante. Hizo el esfuerzo para estar lo mejor posible".



Clave: "Estamos teniendo una idea de juego parecida en funcionamiento. Pensamos en lo nuestro, nos identificamos por la presión alta, tratar de jugar buen fútbol, fluido y rápido. Los partidos son diferentes, pero buscaremos ventajas numéricas en nuestro campo para progresar, y en el campo rival, ventajas posicionales para hacerles daño. Ellos se paran bien. Debemos ser cautos pero efectivos para sacar ventajas posicionales".

Revancha: "Son momentos diferentes. Fue hace un año (partido semifinal de la liga 2019). Hemos adquirido experiencias. Este es nuestro entrenamiento 137 después de la pandemia. De las cosas se aprende. Eso fue en una semifinal, este ya es la final. Son cosas diferentes. Esperamos estar a la altura. Nosotros, los árbitros, todos".



La regularidad. Todos los jugadores han actuado, excepto Espitia. Todos han aportado. A esa regularidad nos refugiamos. Queremos ganar la estrella, es un rival duro, pero confiamos en eso. Esperamos ganar este primer partido".



Motivación: "Les dije que el partido para ganar era el que pasó, el de La Equidad, y queríamos llegar a esta final y hay que disfrutarla, pero saber que van a ser dos partidos duros y si queremos alcanzar la estrella hay que estar atentos los 90 minutos. Qué más motivación que estar en la final".



Actitud: "La misma. El hecho de que no ganaran de local sus últimos partidos no quiere decir que no salgan a hacerlo. Nosotros, a seguir con lo que venimos haciendo".





