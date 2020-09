América no fue capaz con Internacional: depende de un milagro en Copa

América de Cali desperdició este martes una buena oportunidad de quedar mejor posicionado en el Grupo E de la Copa Libertadores, luego de empatar 0-0 en el Pascual Guerrero por la quinta jornada ante Internacional de Porto Alegre, que desde el minuto 13 del segundo tiempo se quedó con 10 jugadores por expulsión del delantero Leandro Fernández.

El equipo vallecaucano no ha podido resolver con superioridad numérica en la cancha, a pesar de que por momentos se le ve alguna mejoría para atacar. La posesión de balón que tiene por momentos no se ve reflejada en el marcador y con el resultado está prácticamente por fuera del certamen continental, en una llave en la que Gremio es líder con 10 puntos, Inter suma 8 y los ‘diablos’ se quedaron con 5.



(Lea también: Nuevo escalafón mundial de ciclismo: ¿algún colombiano en el Top-10?)



Primero fue la Superliga, que se fue de las manos, y ahora es la Copa Libertadores, dos objetivos que tenía el elenco rojo este año, pero Cruz Real pide más tiempo para ejecutar su idea futbolística. Realmente es un equipo sin profundidad ni potencia. Y para complementar, los cambios esta vez tampoco funcionaron.



Cinco horas antes del partido la noticia de la ausencia de Duván Vergara cayó como un baldado de agua fría entre los hinchas. Al parecer, por motivos de salud, aunque América nunca dio una explicación, solo un comunicado en el que señalaba que de las 100 pruebas moleculares realizadas hace unos días, un miembro de la institución había dado positivo como asintomático.



Pero antes que inclinarse por Juan David Pérez o Yesus Cabrera, la elección de Juan Cruz Real fue el juvenil Émerson Batalla, que estuvo improductivo.



Internacional vino a hacer lo que América ha mostrado con Juan Cruz Real: presión alta para cerrarle los espacios y evitar que el campeón colombiano le hiciera daño en defensa.



La primera llegada escarlata se dio a los 9 minutos con un remate potente de media vuelta de Carlos Sierra que contuvo el arquero Lomba.



Inter tuvo que sacar a su lateral derecho, el argentino Renzo Saravia, lesionado al parecer de ligamentos, para que entrara el juvenil Heitor Rodrigues a los 11.



(Lea también: La última de Mourinho: un jugador fue al baño ¡y se fue por él!)



En 15 minutos, Segovia se equivocó en una devolución y propició un contraataque del visitante, que afortunadamente no prosperó.



La obligación de proponer era del local, pero de nuevo falló en la generación de juego, sin un hombre que pusiera la brújula para navegar en aguas de un tímido conjunto brasileño que se confirmaba con el empate parcial. Los escarlatas apelaron demasiado al pelotazo y facilitaron el trabajo de marca del elenco de Porto Alegre.



Fueron bajas las actuaciones de Rafael Carrascal, Jhon Arias, Adrián Ramos y el mismo Batalla, poco protagonismo cuando lo que su equipo necesitaba poner condiciones ante un rival que sintió sus diez bajas.



Después de media hora cayó un fuerte aguacero que enfrió las acciones y el campo quedó propicio para remates desde fuera del área, como lo intentó Galhardo a los 40 minutos.



América estuvo cerca en tres tiros de esquina consecutivos, pero Segovia elevó increíblemente el balón en el área.



(Además: Coronavirus pone en riesgo la Amstel y anula etapa de BinckBank Tour)



Para el segundo tiempo no hubo variantes en el local, que a los 8 por poco ve caer su valla cuando el balón le hizo un movimiento extraño al arquero Joel Graterol.



Sobre 13 minutos, Leandro Fernández le dio un manotazo a Marlon Torres y el árbitro Guillermo Guerrero le mostró la tarjeta roja.



Ramos cabeceó y atajó Lomba, luego remató Batalla y se perdió una gran oportunidad para irse en ventaja.



De nuevo no pudo América aprovechar la superioridad numérica, se vio muy estirado en sus líneas ante un Inter que solo tuvo dos remates al arco y al quedarse con 10 hombres optó por resguardarse para conseguir el punto. Y en esa ruleta que a veces sale en algún momento, Patrick llegó con peligro al área de Graterol.



La mejor aproximación roja la produjo Carrascal, quien sirvió el balón en el área chica a Santiago Moreno, recién ingresado, sacó un derechazo que pegó en el horizontal, a los 34.



(En otras noticias: Entrevista: Fernando Alonso habla fuerte de su regreso a la Fórmula 1)



En la última fecha de la llave, el miércoles 23 de septiembre, América visitará a Gremio, en tanto que Internacional visitará a Universidad Católica (7:30 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

@marquitosgarces

Más noticias de Deportes

- Messi tiende la mano y plantea paz en el Barcelona



- El desahogo de Sebastián Villa por el infierno que está viviendo



- Cabal y Farah debutan este miércoles en Roland Garros: sus rivales