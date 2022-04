El Deportes Tolima visita al América MG brasileño por la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores, en los que ambos equipos buscarán su primera victoria. Ambos equipos se encuentran con tan solo 1 punto, 3 menos que el ecuatoriano Independiente del Valle y el también brasileño Atlético Mineiro, que este martes protagonizan el otro duelo del Grupo D.

Así llegan Tolima y América MG

Facebook Twitter Linkedin

Independiente del Valle vs. Tolima. Foto: Rodrigo Buendía. Efe

El América llega al encuentro tras sufrir el pasado fin de semana una dura derrota en la liga brasileña frente al líder Santos, que goleó por 3-0.



En el torneo continental, el conjunto de Belo Horizonte perdió frente al Independiente del Valle (0-2) y empató 1-1 frente al Atlético Mineiro, un resultado que le deja colista por contar con peor saldo de goles que su próximo rival de campo.



Consciente de la importancia del encuentro de este miércoles, el técnico Vágner Mancini resaltó la necesidad de contar con el apoyo de la hinchada. "Tenemos el apoyo de los hinchas, que juegue tanto como el equipo. Tuvimos un partido durísimo contra el Atlético y tenemos que mantener este nivel de partido", resaltó.



(Además: ¿Selección Ecuador podría quedarse fuera del Mundial de Catar? Lo último).



El equipo de Ibagué, por su parte, llega a Brasil con algunas bajas importantes en su plantilla. Juan Fernando Caicedo no viajó con el equipo ya que el entrenador Hernán Torres tuvo en cuenta el gran desgaste físico del jugador, quien tuvo un papel protagonista en la victoria frente al Alianza Petrolera de Barrancabermeja por 0-2. Caicedo venía de estar casi un mes por fuera del terreno de juego debido a una lesión de meniscos en su rodilla derecha, por lo que el técnico ha optado por no forzarlo.



Tampoco integran la delegación del 'Vinotinto y Oro' otras dos figuras importantes del equipo: el volante ofensivo Daniel Felipe Cataño y el extremo Andrés Felipe Ibargüen, quienes están con molestias musculares.



El zaguero José David Moya, por su parte, se encuentra suspendido.



(No deje de leer: 'Luis Díaz no es el gran fichaje del Liverpool': la crítica de una leyenda).

Hora y TV

América y Tolima se medirán el miércoles en el estadio Independencia de Belo Horizonte a las 5 p.m. (hora de Colombia), con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha. Transmite ESPN.

DEPORTES

*Con EFE