Un gigante de México se queda sin DT y suena Juan Carlos Osorio 

El América del fútbol mexicano cesó al director técnico Miguel Herrera, este lunes luego de que el sábado se consumara la eliminación de las 'Águilas' en la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf-2020.

"El América ha decidido dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera dado que ésta ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, para mediano plazo, se ha fijado el club", informó la dirigencia americanista en un comunicado.



En México, algunas versiones de prensa indican que uno de los candidatos para reemplazarlo es el colombiano Juan Carlos Osorio, que ya estuvo en ese país al frente del seleccionado. Sin embargo, el diario Récord asegura que Osorio no es opción para el América.



El cese de Herrera se dio luego de la derrota por 3-1 ante Los Ángeles FC en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf-2020, eliminación que se sumó a la de los cuartos de final del torneo Guard1anes-2020 (ex Apertura-2020) de la Liga MX.

El técnico Miguel Herrera. Foto: AFP

Además, el sábado al medio tiempo del partido contra LAFC, en un arrebato ocasionado por su temperamento, el llamado 'Piojo' Herrera fue expulsado por liarse a manotazos con un integrante del cuerpo técnico del LAFC, situación que el América también consideró para su destitución.

"Los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del club y mucho menos la afición", resaltó el América en su comunicado. Miguel Herrera, de 52 años de edad, dirigió al América en dos etapas, la primera entre el torneo Clausura-2012 y el Apertura-2013, y la segunda del Apertura-2017 al Guard1anes-2020.



En total, Herrera ganó cuatro títulos al frente del América: dos de liga (Clausura-2013 y Apertura-2018), uno de copa (Clausura-2019) y uno de Campeón de Campeones (2018-19).



