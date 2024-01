América: se embolata llegada de Ricardo Gareca, Chile le ofrece nueva millonada

La salida de Lucas González del América de Cali a principios de esta semana desató una ola de comentarios y de candidatos a suplirlo, que los mismos directivos salieron al paso de los rumores.

Marcela Gómez, la presidenta del club, informó que la idea era contratar a un estratega de categoría y mencionó al argentino Ricardo Gareca, exjugador del elenco vallecaucano.



Primeros pasos

“Hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en nuestro plan A en la dirección técnica, Ricardo Gareca, con quien iniciamos conversaciones. Esperamos recibir todo el apoyo de nuestra hinchada para construir un proyecto al nivel de la grandeza de estos colores”, dijo en aquella ocasión la dirigente.



Gareca se mostró interesado y hasta se habla de una posible reunión este fin de semana en Cali para que conozca el proyecto y hablen del tema salarial, pero no se han conocido más informaciones.

Ricardo Gareca

El técnico, que dirigió a Perú en el pasado Mundial de Qatar, sonó fuerte antes del ofrecimiento del América para hacerse cargo de la selección de Chile.



Los dirigentes australes tomaron la decisión de salir del argentino Eduardo Berizzo, quien tomó las riendas de la selección, pero sus resultados no fueron los mejores.

Un dineral

Sin embargo, ese tema no se volvió a tocar, incluso, se habló de que Gareca no llegaría a Chile porque no se llegó a un acuerdo económico.



Todo indica que la operación Gareca en Chile se reactivó. Así lo asegura Jaime Orlando Dinas, el periodista de Cali que afirmó que le ofrecieron una buena cantidad de dinero.



“Llegada de Ricardo Gareca al América de Cali está complicada, el DT tiene adelantadas conversaciones con Chile por 3 millones dólares. Falta destrabar acuerdo con el banco Scotiabank, ya que el patrocinador de Chile es el Banco BCI. Vinculación a los escarlatas es más compleja que lo de Vidal”, escribió Dinas en su cuenta de ‘X’.

Si eso pasa, es claro que la cantidad de dinero es demasiada para que el conjunto escarlata llegue a un acuerdo con Gareca.



América hizo esfuerzos importantes para contratar al volante chileno Arturo Vidal una operación que, según conoció EL TIEMPO, sería de 2 millones de dólares, un millón menos de lo que le ofrecen a Gareca en Chile.

