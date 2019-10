América se despide de la Copa Libertadores femenina

Terminó el sueño del América femenino en la Copa Libertadores. Este viernes cayó 4-0 contra Coritnhians, en el partido de la fase semifinal.



Colombia se quedó sin representantes, pues ya habían sido eliminados Medellín, en primera fase, y Huila, en cuartos de final. América jugará el lunes por el tercer puesto, mientras que Corinthians disputará el título frente a Ferroviária, también de Brasil.

Corinthians anotó la goleada con tantos de Millene Karine Fernandes, a los 47 y 74 minutos, Erika Dos Santos, a los 78 y Grazielle Pinheiro, a los 83.



La decidida superioridad en el marcador recién pudo mostrarla el equipo brasileño a partir del minuto 74, ya que a pesar de las múltiples oportunidades fabricadas los disparos de sus atacantes se estrellaron contra las porteras colombianas.



En el minuto 18 el cuadro escarlata se quedó con una jugadora menos, por la expulsión de la portera Nathalia Giraldo, por rechazar el balón con la mano cuando se encontraba fuera de su área. Victoria Albuquerque y Grazi entusiasmaron a sus seguidoras con sendas ocasiones que no lograron concretar en el arco de Giraldo, a los 13 y 17 minutos, respectivamente.



Tras la expulsión de Giraldo, salió la defensa Alejandra Ararat para dar el ingreso a la portera suplente Camila Román, quien tuvo dos intervenciones decisivas para evitar sendas ocasiones de gol de las brasileñas, a los 28 y 35 minutos.



Nuevamente Román se lució al rechazar desde corta distancia el remate de Juliete Silva de Oliveira, en el minuto 43. La insistencia de las brasileñas les permitió celebrar el primer gol con remate desde corta distancia de la atacante Fernandes en tiempo de reposición, en el minuto 47.



En el 58 Fernandes se perdió otra gran ocasión para aumentar, pero no logró pegarle con precisión al arco vacío. Fernandes se reivindicó con una hermosa anotación a los 74 minutos, cuando recibió el balón dentro de la zona colombiana, burló a la portera y remató a placer.



Entretanto, Erika Dos Santos decretó la tercera anotación en el minuto 78. Mientras que Grazielle Pinheiro infló la goleada cinco minutos después.



Por su parte, la ganadora del título del año 2015, Ferroviaria, derrotó el jueves, por 2-1 a las paraguayas de Cerro Porteño, con tantos de la máxima goleadora del torneo, con 9 tantos, Nathane, y de Aline Milene De Lima, mientras que las paraguayas descontaron a través de Limpia Fretes.



El partido por el tercer puesto lo disputarán también el lunes, en el estadio Olímpico "Atahualpa", América de Cali y Cerro Porteño.



EFE