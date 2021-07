América no pudo en el debut de Osorio y perdió contra Paranaense

Empezó con derrota la era de Juan Carlos Osorio en América de Cali. El debut en el banquillo técnico del entrenador risaraldense, en los octavos de final de la Copa Sudamericana, dictó un 0-1 a favor del Atlético Paranense, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.



Lo invitamos a leer: (‘Los Olímpicos son una responsabilidad grande’: Osorio)

Osorio no pudo contar con los refuerzos que han llegado al equipo para este segundo semestre del año debido a que la Fifa no fue notificada de un pago que hizo el equipo al ex jugador de club, Matías Pisano, quien tenía una demanda contra la institución.



Jorge Segura, Carlos Sierra, Larry Angulo, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Deiner Quiñones y Mauricio Gómez fueron los refuezos que no pudieron actuar anoche.

Los dirigidos por Osorio intentaron desde el arranque irse adelante en el partido.



Con Adrián Ramos y Santiago Moreno, América trató de hacer daño a los brasileños, y sin la presencia de un creativo claro en la cancha, el volante Luis Paz fue quien se encargó de darle ideas al equipo.



El cambio de Paz por Émerson Batalla, al minuto 68, fue determinante en el partido, tanto así que cinco minutos más tarde, al 73, Rodrigo Ureña, de mal juego, tocó el balón con la mano en el área americana: penalti para Paranaense que Nikao hizo efectivo.



A partir de ahí, América intentó como pudo y sin éxito igualar el marcador contra los brasileños, que ya tienen un pie en los cuartos de final.



América jugó fuera de Cali, situación en la que jugó toda la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque en el estadio Pascual Guerrero aún está en mantenimiento su iluminación.



El juego de vuelta está programado para el martes próximo.



Hugo Caro Jiménez

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @HugoCaroJ