Colombia será sede de la Copa Libertadores femenina 2023. Bogotá y Cali vivirán la fiesta del fútbol entre el 5 de octubre y el 21 del mismo mes, donde tres equipos colombianos sueñan con alcanzar la gloria continental.



Después del sorteo realizado el pasado 15 de septiembre, la Conmebol hizo oficial este martes el calendario oficial de la Copa Libertadores que cuenta con la participación de Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Santa Fe.



Fixture de Atlético Nacional en el Grupo A

Fecha 1:

Caracas vs Atlético Nacional

Jueves 5 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



Fecha 2:

Barcelona SC vs Atlético Nacional

Domingo 8 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



Fecha 3:

Atlético Nacional vs Palmeiras

Miércoles 11 de octubre

3:30 p. m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)

Calendario para Independiente Santa Fe en el Grupo B



Fecha 1:

Independiente Santa Fe vs. Olimpia

Jueves 5 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)



Fecha 2:

Independiente Santa Fe vs. Universitario de Deportes

Domingo 8 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)



Fecha 3:

Universidad de Chile vs. Independiente Santa Fe

Miércoles 11 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)

Santa Fe. Foto: Néstor Gómez, EL TIEMPO.

Calendario del América de Cali en el Grupo D

Fecha 1:

Boca Juniors vs América de Cali

Viernes 6 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



Fecha 2:

América de Cali vs Internacional

Lunes 9 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)



Fecha 3:

América de Cali vs Nacional

Jueves 12 de octubre

5:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero (Cali)

Santa Fe vs. América en Liga femenina. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

