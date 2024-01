¡Bombazo! América de Cali sorprendería con nuevo técnico: ¿llega un campeón del mundo?

Se ha convertido en un dolor de cabeza la búsqueda de técnico en el América de Cali, luego del 'no del argentino Ricardo Gareca, los 'escarlatas' se han acercado al colombiano Luis Fernando Suárez y al venezolano César Farías.



En las últimas horas, se sumó un nuevo nombre a la lista de deseos del equipo vallecaucano y la noticia sorprendió a todos los hinchas que no contaban con la posible llegada de un campeón del mundo al banquillo.

América de Cali Foto: EFE / América de Cali

Según reveló el exjugador y ahora panelista de ESPN, Daniel TíLger, el América de Cali es relacionado con el exfutbolista argentino con nacionalidad francesa David Trezeguet, una noticia que sorprendió a sus compañeros de set.



"No sé si tendrá el conocimiento del fútbol colombiano, pero me hablaron de un nombre para el América, campeón del mundo... David Trezeguet a la dirección técnicA", dijo en el programa F10.



El excapitán de la Selección Colombia, Jorge 'el Patrón' Bermúdez, el exarquero de Nacional, Gastón Pezzutti, y la periodista Melissa Martínez no ocultaron su cara de sorpresa ante el nombre que entregaba el argentino.

"Ese no lo había escuchado. Pero lo único que puede pasar y que ha pasado, recientemente, con los que han mencionado para el América, es que consiguen trabajo rápido o se ponen en el radar de todo y la gente se avispa", dijo la periodista de Soledad (Atlántico).

Trezeguet, sin experiencia, pero con el deseo

El nombre de David Trezeguet como reemplazo de Lucas González en el América de Cali es toda una sorpresa. Como jugador, el delantero conquistó decenas de títulos, el más importante fue el Mundial de 1998 con Francia, pero como DT tiene nula experiencia.



Sin embargo, hace algunas semanas, el franco-argentino de 46 años de edad reveló en el programa F90 de ESPN, que su deseo era empezar su carrera como técnico.

David Trezeguet en Bogotá. Foto: Rodrigo Sepulveda / EL TIEMPO

"Hace un tiempo estoy reinstalado en Argentina, mi objetivo es empezar una nueva etapa de mi vida que es la de poder entrenar. Siempre me preparé y me gustó la gestión deportiva, como mánager, no es simple y desde Suramérica lo ves de otro ángulo. Haciendo gestión deportiva, terminé mi curso de entrenador... Me siento capacidad y formé un buen grupo para poder iniciar", afirmó.



El América de Cali podría ser su primera experiencia en los banquillos de llegar a concretarse el rumor.

"ME PREPARÉ PARA LA GESTIÓN DEPORTIVA"

El enorme David Trezeguet pasó a visitarnos en #ESPNF90 para comentarnos acerca de sus nuevos proyectos. ¡Qué lujo!#ESPNF90 pic.twitter.com/f01mgd9iTe — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 15, 2023

