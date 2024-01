Video | Arturo Vidal, al extremo: los escándalos y peleas que marcan su carrera

Arturo Vidal se acerca cada día más al América de Cali. Su fichaje rompería el mercado y varios lo han catalogado como uno de los más importantes del Fútbol Profesional Colombiano en lo últimos años. Sin embargo, su carrera deportiva trae 'cola' y su prontuario fuera de las canchas no es el mejor.



Lo último que se sabe sobre la novela Vidal-América es que ambas partes están estudiando la viabilidad del movimiento y ya se entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo por su salario y su contrato.

Arturo Vidal celebra el título en la Copa Libertadores con Flamengo. Foto: Mauricio Dueñas. Efe

A pesar de que Arturo Vidal le puede regalar tardes mágicas a los hinchas americanos en el estadio Pascual Guerrero, también le puede dar dolores de cabeza por fuera de los terrenos de juego, su historial no es el mejor y acá recordamos sus escándalos más famosos.



En 2007, en sus primeros años de carrera, Vidal mostró las garras y tuvo su primer percance: tras jugar la semifinal del Mundial Sub-20 de Canadá, entre Chile y Argentina, fue arrestado por los Carabineros luego de protagonizar una pelea con varios agentes.



"Él (Vidal) se encuentra detenido y en espera de ser trasladado al Juzgado de Garantía de San Bernardo", explicaron los oficiales chilenos.



En noviembre de 2011 recibió una fuerte sanción de 10 partidos sin jugar con la selección de Chile, luego de llegar borrachos a la concentración con varios de sus compañeros.

A final de cuentas se comprobó que Arturo Vidal conducía bajo los efectos del alcohol y fue arrestado. pic.twitter.com/LkW54nllOK — El Rey Apostador (@ElReyApostador_) June 17, 2015

El día anterior había asistido a una fiesta organizada por Jorge Valdivia junto con Carlos Carmona, Jean Beausejour, Gonzalo Jara. Al confirmarse la sanción, el propio técnico de la elección en su momento, Claudio Borghi dijo que habían llegado en “estado no adecuado”. Al final solo pagó cinco partidos, los otros cinco se los perdonaron.



Como se volvió una costumbre en su carrera deportiva, gran parte de sus polémicas se dieron cuando concentraba con la selección de Chile. En julio de 2013, la colombiana Mónica Jiménez sacó a la luz un video bastante reprochable en el que se veía borracho junto a Gary Medel mientras estaban concentrados para los partidos contra Paraguay y Bolivia.



En noviembre de 2014, después de jugar a la Copa del Mundo de Brasil 2014, el chileno se fue de fiesta con Medel hasta las 6 de la mañana y estuvo a punto de irse a las manos con otro hombre en la discoteca. La Juventus en su momento le colocó una fuerte sanción.

Arturo Vidal AMP Foto: Instagram: @kingarturo23oficial

Uno de los escándalos más recordados se dio en el 2015, en medio de la Copa América de Chile 2015, el 'Rey' Arturo fue protagonista de un accidente de tránsito en su país a altas horas de la madrugada.



Según el reporte oficial de los Carabineros, Vidal estaba bajo los efectos del alcohol y chocó su lujoso Ferrari contra otro vehículo a más de 160 kilómetros por hora. Jorge Sampaoli, DT de la 'roja' en su momento, estuvo a punto de expulsarlo, pero no lo hizo, al final conquistó la copa.



Dos años después volvió a protagonizar una pelea con la Policía y varios amigos antes de un partido por eliminatoria al Mundial Rusia 2018 contra Paraguay. Luego de ser consultado por la prensa, respondió: "No sé de qué me hablan, vengo de mi casa... Dejen de ensuciar mi nombre".

A 5️⃣ años del accidente de Arturo Vidal con su Ferrari en Chile pic.twitter.com/7pypG6s46D — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 18, 2020

Los Carabineros de Chile explicaron que el centrocampista alquiló un hotel y formó tremenda fiesta con sus amigos, causó una serie de daños en 12 habitaciones y generó desorden en las instalaciones.



Para completar su serie de polémicas, en medio de la pandemia del covid-19, violó las normas y el protocolo sanitarias para que su peluquero entrara al hotel a cortarle el cabello.



La última perla llegó el año pasado en su presentación oficial con el Atlético Paranaense, cuando le recordó a los hinchas de su nuevo club que unos meses tras les ganó la final de Copa Libertadores vistiendo los colores del Flamengo.

