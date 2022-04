Después de dos días de intensas reuniones entre los directivos del América de Cali y el entrenador Juan Carlos Osorio, el agua del caudal llegó al punto que indicaba la corriente: el DT ya no es más el timonel del equipo escarlata.

La salida de Juan Carlos Osorio

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Osorio, ahora extécnico del América. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Este jueves, sobre las 5:35 p. m, Osorio y los dirigentes del club pactaron la despedida del entrenador después de que se le ofreciera duplicarle el valor de su cláusula de salida. Hasta el último minuto, el técnico tuvo todas las intenciones de seguir. “No reconoce que le está yendo mal”, le dijo una fuente a este diario en la noche del miércoles. Y en la tarde de este jueves, la misma tónica se habría mantenido durante las negociaciones.



A decir verdad, la salida de Juan Carlos Osorio se venía contemplando escasas semanas después de que fuese anunciado como DT del América el 16 de junio de 2021.



En un primer momento, tras una seguidilla de derrotas iniciales, fue el propio entrenador quien abrió la puerta al decir públicamente que no le tenía miedo a irse del club porque tenía una oferta de una selección africana.



“Les comenté a mis dirigidos sobre la gran oportunidad que tengo de irme a dirigir una selección africana en este momento, entonces yo a eso no le tengo temor”, dijo a mediados de septiembre del año pasado.



(Le puede interesar: 'Juan Carlos Osorio a la Selección' y los memes de su salida del América).



Tan solo un mes después, el miércoles 20 de octubre, Osorio se retiró del estadio El Campín haciendo un gesto obsceno a los hinchas luego de que el América cayera 2-3 con Santa Fe y siguió fortaleciendo los rumores.



Luego, empujado por los malos resultados en el cierre de la Liga BetPlay 2021-II, todo indicaba que Osorio saldría del conjunto vallecaucano. Sin embargo, una serie de marcadores lo favorecieron en la última fecha del todos contra todos y, pese a la mayoría de pronósticos, logró clasificar a la fase final del torneo. Pero en este 2022 la situación deportiva del equipo y el comportamiento de Osorio permanecieron en caída libre.



Después de que cogieran vuelo versiones sobre su mala relación con Tulio Gómez, máximo accionista del América, Osorio se ofreció a dirigir la Selección Colombia y ser ministro del Deporte gratuitamente. Esto, mientras decía que el mal momento de su equipo tenía que ver con la supuesta crisis del fútbol local. Luego, en uno de los partidos contra Independiente Medellín, en Copa Sudamericana, volvió a causar polémica al propinarle un pisotón al futbolista Juan David Mosquera.



Ahora, después de que en todos los episodios enlistados Osorio pidiera disculpas de manera sucinta, su novela en el América terminó. 49 partidos, 15 victorias, 11 empates y 23 derrotas resumen el rendimiento del club en sus manos.



De momento, según comunicó el América, Pompilio Páez, su fiel asistente, se hará cargo del equipo.



(Siga leyendo: Tino Asprilla: 'A James Rodríguez no lo volveremos a ver en la élite').

La lista de candidatos

Facebook Twitter Linkedin

Jugadores del América de Cali. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Los nombres que empezaron a sonar desde esta misma tarde fueron el de Richard Páez, Alexandre Guimaraes, Wilmer Cabrera, Jaime De La Pava y Paolo Montero.



En la actualidad, el venezolano Richard Páez se encuentra sin equipo y su último proyecto fue en el 2020 con Mineros de Guayana, en el que no tuvo un buen rendimiento.



Guimaraes fue el técnico que volvió a sacar campeón al América después del regreso de la segunda división. El brasileño naturalizado costarricense logró el título en el finalización 2019 y salió del equipo por inconvenientes económicos con el club en el inicio de la pandemia. Por el momento está sin contrato.



Wilmer Cabrera, que tuvo un pasado escarlata como jugador, es otro de los nombres que suena para ser el remplazo de Osorio en el banquillo. El cartagenero, de 54 años, es entrenador del Río Grande Valley FC, de la segunda división de Estados Unidos.



Aunque ha sonado en algunos medios, Jaime De La Pava actualmente está retirado de la actividad de director técnico, desde el ascenso que consiguió con Cortuluá el año pasado. Ahora se dedica a su familia y proyectos personales.



El último de la baraja es el uruguayo Paolo Montero, quien en las últimas horas ha empezado a sonar en el entorno del América. Como jugador estuvo en los años 90 en el fútbol italiano y como entrenador ha pasado por Peñarol de Uruguay (Interino), Boca Unidos, Colón, Rosario Central y San Lorenzo, de Argentina.



DEPORTES



*Con información de Juan Andrés Arias, corresponsal de Futbolred en Cali.