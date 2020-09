Las cinco razones de un empate que tiene casi afuera al América

Nadie sabe a qué atenerse con este América de Cali que dirige Juan Cruz Real. Como él mismo lo dijo en la rueda de prensa, son apenas 7 partidos al frente del campeón colombiano, pero lo que muestra el equipo en lo futbolístico deja muchas dudas.

Claro que la pandemia afectó demasiado, sobre todo al cuadro rojo, que perdió a su técnico campeón, Alexandre Guimaraes, y a dos jugadores importantes como Matías Pisano y Michael Rangel. El argumento de los directivos es la parte financiera y desde ese punto de vista es complicado meterse en el bolsillo del máximo accionista, que dio el visto bueno para contratar a Real, cuyos antecedentes no eran los mejores en los clubes que había dirigido.



Era apenas justo dar un compás de espera en vista de tantos inconvenientes previos, pero los equipos tradicionales tienen objetivos y los plazos escasean. El equipo que derrotó 1-2 a Universidad Católica era muy diferente al actual, y aunque, tras el 0-0 con Internacional, este martes, la matemática dice que le queda un hilo de vida, futbolísticamente no se le da un buen augurio para buscar un triunfo de más de dos goles en Porto Alegre ante Gremio el 22 de octubre, en la última fecha del Grupo E, y que Universidad Católica le gane a Internacional en Santiago por esa misma diferencia.



Este martes la primera mala noticia fue la ausencia de Duván Vergara, el jugador más desequilibrante del plantel, al parecer por una situación médica. Pero más allá de eso, el equipo quedó en deuda. Estas son las cinco razones del empate que deja al América al borde de la eliminación:



Actuaciones individuales muy bajas: El colectivo se produce desde un buen aporte de cada jugador, pero fichas que estaban llamadas a tener protagonismo en su puesto no lo hicieron: Jhon Arias, Adrián Ramos y tampoco el juvenil Émerson Batalla fueron importantes para desestabilizar una zaga que se fue con el arco en cero.



Le cuesta generar juego ofensivo: América pierde demasiados minutos sin someter al rival, produce mucho pelotazo y termina facilitándole las cosas al adversario. Esa tarea la asumen Rafael Carrascal o Carlos Sierra para sacar el equipo de su zona, pero no son propiamente volantes creativos. El balón no transita por la mitad de la cancha y eso hace que los partidos se tornen aburridos, como aconteció en buena parte de los primeros 45 minutos.



Los cambios no variaron el panorama: Para evitar una eventual expulsión de Luis Paz, que desde los primeros 20 segundos ya tenía amarilla, entró Felipe Jaramillo a los 15 minutos del complemento, tratando de controlar el mediocampo de un equipo brasileño que esta vez lució poco dinámico, tal vez por sus 10 bajas. Luego lo hicieron Yesus Cabrera por Arias (21 ST) y Santiago Moreno por Batalla (33 ST). El único que apareció fue Moreno, con un remate que devolvió el horizontal, pero nada más.



No tiene potencia en ataque. La estadística del juego indica que América tuvo tres llegadas para por lo menos marcar en dos ocasiones, pero de nuevo evidenció que le falta un hombre que marque diferencia en el arco rival. Se creía que era el peruano Marco Aldaír Rodríguez, jugador que se desvinculó de Binacional, pero que apenas este miércoles estaría llegando a Cali. Las mejores llegadas del local se dieron así: Carlos Sierra (9 PT), Adrián Ramos (16 ST) y Santiago Moreno (34 ST), pero faltó precisión en la última jugada.



Le falta aprovechar la superioridad numérica: Ocurrió frente al Tolima por Liga y este martes se repitió ante Internacional. El rival pierde a un hombre por expulsión, en este caso Leandro Fernández, y el cuadro escarlata no saca ventaja por su falta de claridad para ocupar espacios y hacer notar el jugador de más.



