DT del América responsabilizó al trajín del empate en la Copa

América fue de más a menos, mucho menos, en el partido contra Universidad Católica, que a los 10 minutos ya ganaba 1-0, con penalti atajado incluido, y terminó sacando un punto que estuvo muy cerca de perder.

Juan Cruz Real, el técnico del América, señaló que esa profunda caída de rendimiento del equipo en el transcurso del equipo tiene una explicación.



“Lo primero que quiero decir es que nosotros sentimos un poco el trajinar del partido. Enfrentamos a un gran rival, que no había jugado el fin de semana en Chile, y nosotros con la necesidad de ganar en el torneo local, pusimos la gran materia del equipo el domingo”, explicó el entrenador.



Incluso, América solicitó aplazar el partido que debía jugar el sábado contra Tolima en Ibagué, teniendo en cuenta que el próximo martes tiene que enfrentar al líder del grupo, Internacional de Porto Alegre, en el Pascual Guerrero. La petición no fue aceptada por la Dimayor.



“Venimos en 72 horas de jugar el partido, es algo normal lo que pasó. El rival no había jugado y con ese trajín se empieza a sentir el cansancio. Hablamos con los jugadores, hacemos hasta donde pueden estar. Estamos esperando que llegue otro jugador que nos dé alternativas de ataque”, agregó Real.



