Juan Cruz Real quedó contento con el rendimiento del América

América de Cali no pudo derrotar a Internacional de Porto Alegre, que llegó a Cali con siete bajas y que además, por más de media hora, jugó con 10 por la expulsión de Leandro Fernández.

El 0-0 final deja al América dependiendo de un milagro para clasificar: debe derrotar por una buena diferencia a Gremio y esperar a que Internacional pierda también por amplio margen con Universidad Católica. Hoy, Inter tiene +3 en la diferencia de goles y América, -2.



(Lea también: Las cinco razones de un empate que tiene casi afuera al América)



A pesar de lo ocurrido y de la campaña en la Copa, el técnico del América, Juan Cruz Real, destacó la actuación de su equipo.



"Estábamos jugando contra un equipo que se preparó y tiene una nómina para ganar la Copa. Creo que hicimos un partido muy serio, donde me parece que el hombre de más lo supimos utilizar", dijo Real en rueda de prensa.



"Creo que tuvimos cuatro o cinco situaciones clarísimas de gol. Creo que al rival se costó mucho, no solo cuando tuvimos un hombre más, sino cuando estuvimos igualados. Fuimos superiores en todo momento, pudimos terminar jugadas en el centro contra un rival que se había replegado y cerrado", aseguró el DT.



(En otras noticias: Ya ni a la Suramericana: Boca y Libertad enterraron al Medellín)



"Tenemos un sensación de tristeza porque no logramos los tres puntos que merecíamos, pero estoy orgulloso por mis jugadores, porque estamos encaminados en el proceso y porque indudablemente van a llegar más victorias", concluyó Real.



América jugará contra Gremio en Porto Alegre el 23 de septiembre, después de que se disputen las dos primeras jornadas de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.



DEPORTES

