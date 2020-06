Alexandre Guimaraes, afuera del campeón América

Lo que era un secreto a voces se confirmó este lunes: el técnico campeón con América de Cali el año pasado, Alexandre Guimaraes, no continuará con el equipo, luego de tomarse la decisión de no extender su vínculo que finalizaba el próximo 14 de junio.

La noticia fue anunciada este lunes en una rueda de prensa virtual por el presidente del equipo, Mauricio Romero, quien aseguró que se "está en un proceso de desvinculación y finalización, porque él termina contrato el 14 de junio", agregando que la decisión es porque las propuestas económicas están muy lejanas por parte de ambas partes.

“Me duelen un poco las palabras de él, yo he sido el interlocutor entre la Junta Directiva y su cuerpo técnico. Hablé muchas veces con él, hasta que me dijo que solo podía hablar con su representante, con quien tengo una buena relación. Le propusimos a él, de manera directa, una reducción del 30 por ciento de manera global con su cuerpo técnico y no pudimos llegar a un acuerdo. Ahí procedimos a hacer una suspensión del contrato, pero que no se confunda la gente, no hemos dejado de pagar a pesar de no llegar a un acuerdo con ellos. Aquí no fue un tema arbitrario”, añadió Romero.



(Le puede interesar: Hola, vengo del futuro... (Meluk le cuenta))



Fueron muchas las preguntas que se le hicieron sobre el tema, porque el presidente no fue claro hasta que lo hizo: "estamos cerrando de una vez por toda su desvinculación y ahí miramos las opciones de un cuerpo técnico que se ajuste a nuestro proyecto. Estamos muy lejos ambas partes ambas partes. Solo tenemos palabras de agradecimiento".



Guimaraes llegó para el segundo semestre del 2019 al América de Cali, en donde demostró un fútbol vertical, preciso. Por fin pudo ganarle a los otros grandes del país, tras el regreso de la segunda división y consiguió la estrella 14 al vencer a Junior en la final.



Por otra parte, Romero aseguró que tampoco se llegó a un acuerdo con los argentinos Matias Pisano y Juan Pablo Segovia, por lo que se procedió a la suspensión de su contrato, pagando una parte importante de su sueldo y las obligaciones.



Además, sobre la continuidad del atacante Michael Rangel dijo: "“El tema de Rangel es un tema que nos ilusiona a todos, pero es un tema que no es solo de América, porque hay que comprar sus derechos, pero no hay plata. Si el 30 de junio no se toma la decisión él vuelve a Junior. Han pasado tres meses desde el parón y si se pudiera llegar a hablar y buscar una solución para ampliar ese plazo lo haremos, pero al no tener las fechas, reglamentación del torneo, pues es una situación que están en el aíre. Nos encantaría contar con él”.



Finalmente, comentó que de momento Duván Vergara y Carlos Sierra siguen con el club como grandes refrentes.



DEPORTES