Antes de enfrentar a Chile, la Selección Colombia tuvo este lunes en la tarde una rueda de prensa en la que llamó la atención que no estuvo el técnico Néstor Lorenzo. En su reemplazo atendió a la prensa el asistente Amaranto Pérea.

Amaranto analizó el previo del compromiso, contó el estado de salud de Juan Guillermo Cuadrado y se refirió al estado de la cancha del estadio Monumental, sede del partido.

Rueda de prensa de Perea

Juan Guillermo Cuadrado: "El caso de Juan, llega con tendinitis, después del partido termina un poco fatigado, posterior al partido fue resintiéndose y hoy estamos en condición de esperar la evolución, hasta última hora no sabremos si está o no, hay comunicación con el cuerpo médico del Inter. Esperemos pueda llegar, pero a hoy tenemos esa duda".



Mejorar: "Cada partido es un escenario distinto. (Contra Venezuela) no estuvimos precisos con la pelota, no circulamos bien; contra Chile va a ser distinto, van a salir más al ataque y vamos a encontrar más espacios, pero acertar en los movimientos y la precisión será la clave para tener la mejora que tuvimos en el segundo tiempo".

Facebook Twitter Linkedin

Partido Colombia-Venezuela el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Alexis Sánchez: "Es cierto que si está Alexis hay que tener cierto cuidado, es de mucha categoría, remate, velocidad, pero creo que será el bloque, el concepto a través de una o varias líneas que modificar algo de forma particular para hacerle referencia. No lo hemos planteado de esa manera".



Idea táctica: "Destacó mucho. En estos partidos hemos sabido adaptarnos a los diferentes sistemas y rivales. Hemos tenido flexibilidad, en el mismo partido hemos tenido que modificar, habla de la inteligencia, más allá del plan, ellos han sido capaces de absorber la información y poder sacar partidos complejos adelante. Mañana ellos saldrán de una manera, pero por ahí modifican y tendremos que adaptarnos.



¿Cambios?: "Hemos intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar que el mismo once repita, depende de muchos aspectos. Hay pequeños detalles que pueden hacernos cambiar un jugador o no. Independientemente si jugó bien. A veces se piensa que los cambios son por cómo jugo el jugador, y a veces es por características del rival. Grandes cambios no va a haber. Hasta última hora decidiremos detalles".



Primeros tiempos: "Es verdad. Nos gustaría que el equipo fluya todo el partido. No es fácil, por eso mantener ciertos jugadores es importante. Contra Alemania fue parejo. Nos pesó el debut en Barranquilla, la presión. Y tantos jugadores de Venezuela por dentro. Después del gol aparecen los espacios y las sociedades. Vamos a ver un equipo más preciso con el balón. Ojalá empecemos a ser más regulares en los 0 minutos".



Propuesta: "Chile es un equipo con necesidad, de local, no lo esperamos metido atrás. Tendremos que estar concentrados en defensa, muy justos, y con espacio a las espaldas podemos hacer daño. Estamos preparados si nos toca asumir el control de la pelota.



James: "Está espectacular. La convivencia ha sido maravillosa. Como cualquier jugador y más con lo que es él, quisiera tener más minutos, pero entiende que era importante que otros compañeros salieran en el primer partido. Lo veo con ilusión y nos alegra cómo se ha integrado al grupo. Salió una noticia que estaba inconforme y no lo he notado. En la convivencia lo veo muy enfocado".



Cambio táctico: "No, nosotros queremos ir a cada estadio a proponer. Difícilmente van a ver un equipo metido atrás esperando lo que haga el rival. Tenemos la capacidad de adaptarnos al ritmo del partido. Si por necesidad hay que replegar y defender, lo vamos a hacer. Pero nuestra visión es ir a pelar en campo rival".



¿Con Carrascal?: "Nos gustaría ver más la Colombia del segundo tiempo, pero ante Alemania Carrascal no estuvo e hicimos un partido parecido. Tenemos jugadores con capacidad técnica alta. Y es una ventaja, podemos echar mano, no solo de Carrascal, están James, Quintero, Arias".



La cancha: "Quiero expresar la preocupación que tenemos por el estado de la cancha, no genera garantías para una competencia como esta, para nosotros y para ellos, nos preocupa la integridad de todos. Ya nuestra Federación se comunicó a Fifa y Conmebol expresando su preocupación. Nosotros intentaremos adaptarnos a la cancha... Es un estado de preocupación que los chilenos también deben tener. Hemos visto la cancha y es un riesgo. Queremos que haya garantías para todos los futbolistas".



DEPORTES

Más noticias de deportes