Colombia se juega la última carta para apuntarle al repechaje de la Conmebol enfrentando al representante de Asia, que está por definirse entre Australia y Emiratos Árabes. En las mejores cuentas, la tricolor necesita ganar de visita ante Venezuela y que Perú no le gane a Paraguay jugando en Lima.



A pocas horas del juego, un viejo conocido en la Selección, Luis Amaranto Perea, dialogó con ‘El Alargue’ de Caracol Radio sobre el rival, y su opinión del combinado nacional colombiano.

La opinión de Amaranto

Amaranto Perea (izq.) marca a Richard Morales en el Uruguay 3, Colombia 2 del 2005. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

Amaranto comentó que "el análisis de rival es clave, Venezuela siempre se ha visto con más motivación contra Colombia, no van a regalar nada, como nunca lo han hecho. Hoy todos los equipos se conocen, es importante ojalá repetir las buenas cosas que se hicieron ante Bolivia".



Asimismo, dio claridad en que, pese a los resultados que no le favorecen ante los venezolanos, los colombianos siguen siendo superior a su rival. "Colombia sigue siendo mucho más que Venezuela. Sin descuidar al rival, sí tenemos que pensar en los buenos jugadores que tenemos nosotros", explicó.



"Venezuela ha crecido muchísimo, este paso que han venido dando se ha visto reflejado. Para mí siguen estando desde lo colectivo un poco por debajo de las selecciones llamadas importantes, ojalá con Pékerman puedan encontrar una evolución en su juego, calidad tienen", añadió.



Por último, tocó el tema de la sequía goleadora que se rompió ante Bolivia: "Colombia desde la intención siempre planifica para salir a ganar. No es normal que se hayan pasado siete partidos sin gol. Colombia desde la fase defensiva lo ha hecho muy bien. Hoy, pese a que 7 partidos tenemos sin convertir, seguimos manteniendo viva la ilusión de ir a repechaje. Deseo que Colombia pueda cumplir el objetivo".



