Amaranto Perea, antes de enfrentar a Paraguay: 'La euforia por Brasil ya pasó'

La Selección Colombia se encuentra en territorio paraguayo y se alista para encarar el juego de la fecha 6 de la eliminatoria, este martes en Asunción.

El equipo nacional ultima detalles, con el regreso de Jhon Arias, ya habilitado para jugar.



En la antesala del juego, el que habló fue el asistente técnico Amaranto Perea, quien se refirió a la dificultad del partido y a cómo llega la selección nacional.

Palabras de Perea

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz y su primer gol contra Brasil. Foto: EFE

Cambios: "Cuando ganas entiendes que el equipo funcionó bien e intentas mover poco, pero no es verdad absoluta, cada rival tiene sus necesidades, aspectos de futbolistas que lo pueden hacer mejor. Todos han jugado y saben que en cualquier momento se abre la posibilidad para otros, ahí el entrenador tiene que tomar decisiones. El que piensa que equipo que gana no se cambia puede ser que eso represente un mal planteamiento. Analizamos el rival y tomamos decisones".



Análisis: "Podemos confirmar el momento que estamos viviendo, concentrados en Paraguay, un partido totalmente distinto, es muy importante mejorar la concentración en los primeros minutos contra un rival que nos va a salir a presionar y a buscar".



Línea de 3: "Tenemos muchos centrales que juegan linea de 3 en sus clubes y eso es ventaja, pero eso modifica un montón de cosas, hay que valorar si esa línea de 3 va en consideración con lo que pensamos del rival. Lo que hicimos contra Ecuador (jugar con línea de 3) puede volver".



Parte física: “En la parte médica estamos bien, algunos jugadores por el desgaste les ha costado más recuperarse, pero sin problema, estas horas previas son claves. Al no ser que pase algo hoy, estamos bastante bien”.



Replanteo: “Cuando analizamos el previo en función del rival que repite comportamientos, entendemos que hay hombres con características que nos van a ayudar a contrarrestar o hacer daño en las zonas débiles del rival. A veces en los primeros minutos el partido se rompe, con los cambios ya hay una lectura de lo que está pasando, miramos cómo corregimos y cómo hacemos daño. Quisiéramos que el plan inicial saliera perfecto… Pero también tiene valor el replanteo”.



Paraguay: “Paraguay es difícil, un equipo que transita hacia adelante bien, con fútbol aéreo fuerte. Cuando defiende en bloque medio bajo es con muchos jugadores, tendremos que tener paciencia, circular la pelota con precisión. Los primeros minutos serán claves para ver el desarrollo del partido, esperamos poder jugar en campo contrario. Los jugadores saben que Brasil ya pasó, la euforia y la alegría ya pasaron, si queremos más pasos hacia adelante sabemos que este partido no será nada fácil”.





DEPORTES

Más noticias de deportes