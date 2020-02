San Faríñez mantuvo con vida a Millonarios en la Suramericana

Si había dudas del rendimiento del portero venezolano Wuilker Faríñez en los últimos partidos de Millonarios, este jueves, en La Paz, las despejó todas. Como también despejó casi todos los remates del Always Ready, de Bolivia, que apenas pudo ganarle 1-0 al equipo que dirige Alberto Gamero.

Así, los azules están en la segunda fase de la Copa Suramericana. Su rival apenas se conocerá cuando estén los 22 clubes que superen la primera fase y los 10 que bajen de la Libertadores: dos ahora y ocho tras la fase de grupos.

A Faríñez lo responsabilizaron del penalti con el que Equidad le empató 2-2 a Millos y de uno de los tantos del doloroso 4-1 de Jaguares. Gamero, incluso, lo sacrificó en el juego contra Boyacá Chicó para mantener el cupo de extranjeros y darle entrada al paraguayo Diego Godoy. En La Paz, podía usar los cuatro foráneos y así, Faríñez encabezó la planilla. Por fortuna para Millonarios.



El venezolano tuvo una de esas actuaciones que hizo recordar su brillante nivel en la eliminatoria para Rusia 2018 o el del primer semestre del año pasado con Millonarios.

La cuenta de sus atajadas en el Hernando Siles de La Paz, fácilmente, pasó de la decena, incluyendo un penalti mal sancionado por el juez ecuatoriano Franklin Congo. En el minuto 63, echó a Ómar Bertel por una mano, pero la pelota, antes, le pegó en el muslo. Faríñez atajó el cobro de Andrés Sanguinetti, exjugador de Chicó y Jaguares.

​

Millonarios había tenido un primer tiempo relativamente tranquilo, con tres opciones para cada equipo. Pero en el segundo, Always Ready lo metió en un arco.



En La Paz, a 3.600 metros de altura, era normal aguantar cerca de su arco y más con la ventaja de 2-0 en la ida. Pero lo que no fue normal fue la cantidad de opciones de gol, y más cuando Millos se quedó con diez. La única que no pudo evitar Faríñez fue un cabezazo del paraguayo-boliviano Nelson Cabrera, a los 46 de la segunda etapa. San Faríñez tiene a Millos en la segunda ronda.



DEPORTES