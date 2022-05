El boliviano Always Ready denunció que dirigentes del club argentino Boca Juniors entregaron regalos a la terna arbitral que dirigió el partido por la Copa Libertadores, jugado este miércoles en La Paz, y pedirá sanciones a la Conmebol.

"Los regalos están y han ingresado" al vestuario de la terna arbitral que comandó el peruano Kevin Ortega, afirmó el presidente de Always Ready, Andrés Costa, entrevistado por el canal TyC Sports.

Indignación en Bolivia

"Queremos que se investigue y sancione al grupo arbitral, porque eso no es ético y para eso esperamos el informe oficial de la policía", acotó.



Dejó en claro que su denuncia "no quiere perjudicar a nadie, a ningún dirigente de

Boca Juniors" y mucho menos "pedir los puntos del partido" que perdió 1-0 a domicilio ante los 'xeneizes'.



Previamente, Oscar Barrenechea, otro dirigente del plantel boliviano, aseguró a la radio privada Panamericana de La Paz que "al inicio del partido, nos informa la policía que el señor Juan Román Riquelme se había acercado al camarín de árbitros, entregando cuatro bolsas del club Boca Juniors".

Tras una requisa con la Policía -aseguró- se evidenció posteriormente que había "dos bolsas vacías y otras dos bolsas con camisetas de Boca Juniors".



Consultado Costa si hay la confirmación de que Riquelme, el exídolo de Boca y actual dirigente, fue el que dejó "los obsequios", respondió que "no le puedo decir quiénes, yo no estaba en el lugar", y que sólo conoció "que eran dirigentes de Boca Juniors".



"Consideramos que eso no es ético, queremos que se investigue y se sancione", agregó.



Por su parte, Jorge Bermúdez, del Consejo del Fútbol de Boca, le restó importancia a la polémica: "A mí siempre me ha gustado hablar de cosas serias e importantes y les voy a decir la verdad para que todo el mundo lo sepa: desde que estamos en Boca como Consejo de Fútbol, en cada partido que se juega con esta camiseta tenemos la cortesía y la delicadeza de regalarle un presente a todo el cuerpo arbitral, en todos los partidos que hemos estado, con altura y con dignidad”, dijo a medios argentinos.

Ganó Boca

En el partido de este miércoles en La Paz, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, el "xeneize" venció al equipo boliviano con un gol de penal a los 37 minutos.



Los medios locales aseguraron que la falta fue dudosa. En la llave el brasileño Corinthians es líder con 7 puntos, escoltado por Boca Juniors con 6.



Ambos están en zona de clasificación para octavos de final. Tercero está el colombiano Deportivo Cali con 5 y en el fondo Always Ready con 4.

📹 El video de la denuncia sobre los supuestos regalos de Boca que aparecieron en el vestuario de los árbitros y fueron incautados por la policía. pic.twitter.com/5Ngrov3i7b — Diario Olé (@DiarioOle) May 5, 2022



AFP

