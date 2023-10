Autopsia revela la posible causa de muerte del futbolista español Álvaro Prieto

"Voy para la parada". Ese fue el último mensaje que le escribió el jugador de fútbol a su familia, el pasado jueves 12 de octubre, antes de desaparecer.



Con su teléfono a punto de descargarse totalmente, el cordobés Álvaro Prieto le avisó a su familia que se dirigía a la estación Santa Justa de Sevilla para coger un tren a las 7:35 a.m., el cual lo llevaría de nuevo a Córdoba, España.

Sin embargo no alcanzó a llegar a tiempo. Esto último no pudo comentarlo, pues se había quedado finalmente sin batería y, además, no llevaba dinero en efectivo.

Horas después, su familia reportó su desaparición. Fue entonces cuando el equipo de fútbol Córdoba C.F. comenzó una campaña de búsqueda, junto a sus amigos y parientes, para encontrarlo en el menor tiempo posible.

La primera hipótesis

Cuatro días después, en la mañana del lunes 16 de octubre, el cuerpo del jugador de futbol fue encontrado entre dos vagones de la estación de Santa Justa.

Las primeras imágenes fueron publicadas por le medio TVE, el cual grabó las piernas del joven y el calzado deportivo blanco que llevaba al momento de su desaparición.

Posteriormente, la Policía confirmó el hallazgo y la identidad de Prieto.

Ahora bien, tras el primer informe forense, las primeras hipótesis apuntan a que el jugador murió electrocutado el mismo día en el que desapareció. Esto se complementa con las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, las cuales, según las autoridades, grabaron como Prieto estaba en el techo de un tren.

"Se encuentran signos compatibles de una descarga eléctrica teniendo en cuenta los cables de alta tensión de acople entre los vagones", explica el reporte preliminar.



Entre los signos, habría quemaduras en las extremidades de Álvaro Prieto, así como falta de cabello.

Esto descartaría la posibilidad de que fuese atacado en algún momento y apunta a que probablemente sufrió un accidente.

Un día de luto oficial

Tras la noticia, cientos de fanáticos del club para el cual Prieto jugaba se reunieron en Estadio Nuevo Arcángel con el fin de rendirle un homenaje. Según el medio El Español, en la puerta del estadio, custodiada por el arcángel San Rafael, había una camiseta del futbolista fallecido, además de pancartas y fotografías del joven.

A esto se le sumó el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial, entidades que decretaron un día de luto oficial en memoria del joven Álvaro Prieto López.

"El gobierno local esta decisión con la portavoz de la familia, a la que ha transmitido el pésame y las condolencias en nombre de toda la ciudad de Córdoba", declaró el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), clubes como el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Getafe, así como el Consejo Superior de Deportes (CSD) enviaron mensajes para acompañar al conjunto andaluz y a los familiares del futbolista.

La RFEF se mostró "consternada" por la noticia y expresó sus "condolencias" a los allegados del jugador. "Mucha fuerza en estos duros momentos. Descansa en paz, Álvaro", escribió el organismo en redes sociales.

⚫ 𝗣𝗘́𝗦𝗔𝗠𝗘 | Consternados por la noticia, trasladamos nuestras condolencias a los familiares, amigos y club (@CordobaCF_ofi) de Álvaro Prieto. Mucha fuerza en estos duros momentos.



Descansa en paz, Álvaro. pic.twitter.com/nwmTy8LeBc — RFEF (@rfef) October 16, 2023

"Os acompañamos en el sentimiento. Nuestro pésame a la familia, amigos, club y aficionados. Descanse en paz", firmó la patronal de clubes, mientras el sindicato aseguró estar "consternado" por el fallecimiento su compañero y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y a la gran familia del Córdoba".

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*Con información de EFE

